Un médecin junior A&E a eu le cœur brisé après avoir été rencontré avec une foule immense de fêtards sans masque après son quart de réveillon du Nouvel An à Londres.

Le Dr Matthew Lee était « dégoûté » après qu’une foule – certains scandant « Covid est un canular » – s’est rassemblée devant l’hôpital St Thomas – où des médecins infatigables se sont battus pour sauver la vie de Boris Johnson après avoir contracté Covid plus tôt cette année.

Le Dr Lee, de Hong Kong, a filmé le groupe après avoir terminé son quart de travail d’officier principal (SHO) dans le département A&E.

Il a affirmé que certaines des personnes étaient des théoriciens du complot Covid-19 alors qu’il se demandait pourquoi de nombreux Britanniques ne « réalisent toujours pas la gravité de cette pandémie ».

Des images de la foule ont émergé alors que 53 285 personnes supplémentaires en Grande-Bretagne ont été diagnostiquées avec Covid-19 – marquant quatre jours de suite que plus de 50000 tests positifs ont été annoncés.

Le NHS, frappé par la crise, est en proie à la panique à Londres au milieu de la montée en flèche des chiffres – un médecin l’avertissant qu’elle et ses collègues doivent déjà faire des choix difficiles sur les patients qui devraient recevoir des ventilateurs.

Le Dr Lee a partagé le clip sur Twitter avec la légende: « J’ai travaillé le dernier quart de travail d’A & E SHO le soir du Nouvel An et en est sorti.

«Des centaines de personnes ivres sans masque dans d’immenses groupes criant« Covid est un canular », littéralement à l’extérieur du bâtiment où des centaines sont malades et mourants.

«Pourquoi les gens ne réalisent-ils toujours pas la gravité de cette pandémie?

Il a ajouté plus tard: « Je suis dégoûté mais surtout navré. J’aimerais que les gens puissent voir la quantité de Covid-19 [cases] et les décès dans les hôpitaux et les sacrifices consentis par les travailleurs de la santé.

«Cette seule semaine a été si difficile. Leur ignorance fait du mal aux autres. Je souhaite vraiment que les gens se protègent.

Ses images ont suscité l’indignation en ligne, avec d’innombrables Britanniques se précipitant pour condamner les théoriciens du complot Covid.

Piers Morgan a partagé le clip du Dr Lee en écrivant: « C’est tellement dégoûtant. Ces crétins font honte à la Grande-Bretagne.

M. Johnson a parlé de son auto-isolement le 3 avril – quelques jours avant d’être transporté à l’hôpital avec Covid (à gauche). Il a ensuite publié un message vidéo de l’intérieur n ° 10, après avoir été libéré (à droite)

Il a ajouté plus tard: « Toujours bouillonnant à ce sujet. Si c’est un canular, prenons tous ces imbéciles à l’intérieur du quartier Covid sans EPI.

«Voyez à quel point ils se sentent courageux lorsqu’ils sont confrontés à la réalité des gens qui s’étouffent à mort.

La pédiatre Sarah Hallett a écrit: « Et pourtant, ironiquement, malgré la colère et le désespoir que cela nous rend en tant que personnel du NHS, si l’un d’entre eux avait besoin de notre aide (peut-être l’intubation et la ventilation par exemple), nous le ferions en un clin d’œil. »

Un autre a ajouté: « J’adorerais les traîner dans l’hôpital, allant de salle en salle en leur montrant la dévastation que Covid est en train de causer.

«Peut-être terminer la visite par une visite rapide à la Morgue. Des imbéciles absolus.

Le nombre quotidien de cas au Royaume-Uni a augmenté de 63% en une semaine, contre 32 275 vendredi dernier, ce qui signifie que 253 720 personnes ont reçu des résultats de test positifs depuis lundi cette semaine.

Et 613 autres personnes sont mortes du virus – y compris un enfant de huit ans – portant le bilan officiel total à 74 125 morts. Le jeune homme de huit ans est décédé en Angleterre le 30 décembre et avait d’autres problèmes de santé, a déclaré le NHS.

Les dossiers du ministère de la Santé montrent qu’il y avait 23 823 personnes à l’hôpital avec le virus au 28 décembre, la mise à jour la plus récente.

Les médecins transportent aujourd’hui un patient sur une civière d’une ambulance au Royal London Hospital

Le décompte des décès a été erratique cette semaine à la suite d’une série de jours fériés, pendant lesquels les hôpitaux ne les enregistrent pas de manière aussi fiable. Les records de décès étaient plus bas que d’habitude pendant le long week-end de Noël, chutant à 230 décès le lendemain de Noël, puis plus élevés que prévu en milieu de semaine, passant à 981 le mercredi 30 décembre. La moyenne d’une semaine est de 554 décès par jour.

Les infections à coronavirus ont augmenté au cours des vacances de Noël avec les mesures de verrouillage les plus dures pour la plupart du pays jusqu’au lendemain de Noël ou même plus tard, permettant à des milliers de familles de se mélanger le 25 décembre.

Les cas sont augmentés par la nouvelle variante super-infectieuse du coronavirus qui a émergé dans le sud-est mais s’est depuis propagée dans tout le pays.

Et avec Londres, Kent et Essex maintenant à l’épicentre de la deuxième vague de l’Angleterre – les deux tiers des cas actuels (33573) provenaient de ces trois régions uniquement – la pression s’accumule sur les hôpitaux de la région, certains déclarant qu’ils sont déjà en « mode catastrophe ». même faire face aux admissions d’il y a une semaine ou deux, lorsque les cas étaient moins nombreux.

Londres est redevenue le centre de la crise en Angleterre, avec 15 089 des cas confirmés aujourd’hui diagnostiqués dans la capitale et les hôpitaux là-bas rapportant que leurs salles éclatent à pleines dents.

Le sud-est, où 10 844 cas supplémentaires ont été confirmés aujourd’hui, a été le deuxième plus touché, suivi de l’est de l’Angleterre avec 7 640 cas.

Ces régions sont celles où la nouvelle variante, qui peut être 56% plus infectieuse et se propager si rapidement que les mesures de verrouillage normales ne fonctionnent pas, est apparue et où elle constitue désormais la majorité des infections.

Les infections sont nettement plus faibles dans les autres régions, où la nouvelle variante ne semble pas avoir pris pied avec autant de succès, potentiellement parce qu’elles étaient déjà bloquées lors de son apparition.

Des médecins sont photographiés en train de récupérer un patient dans une ambulance au Royal London Hospital ce matin, 1er janvier

Pour le Nord-Ouest, 5 164 cas ont été annoncés aujourd’hui, ainsi que 3 079 dans les East Midlands, 2 860 dans les West Midlands, 2 175 dans le Yorkshire et le Humber, 2 104 dans le Sud-Ouest et 1 340 dans le Nord-Est.

Rien n’indique à ce jour que la deuxième vague du Royaume-Uni ralentit ou est susceptible de se terminer bientôt.

Bien que le nombre d’infections et d’hospitalisations ait chuté pendant le verrouillage national de novembre, ils ont de nouveau augmenté lorsque les restrictions ont été levées.

Le système de paliers semble avoir fonctionné dans le nord de l’Angleterre, qui était au cœur de l’épidémie à l’automne, mais il est arrivé trop tard dans le sud-est, l’est et Londres, où les cas sont devenus incontrôlables à Noël.

Des règles généralisées n’ont été introduites que cette semaine, le niveau 4 étant imposé à un total de 44 millions de personnes d’ici le mercredi 30 décembre, et le reste du pays au niveau 3 à l’exception des îles isolées de Scilly.

Il faudra maintenant deux ou trois semaines pour que ces mesures entrent en vigueur et – si elles fonctionnent – réduisent la transmission du virus.

Mais même si les règles de verrouillage fonctionnent et réduisent les taux d’infection, les hôpitaux devront encore faire face aux conséquences des personnes qui ont déjà attrapé Covid-19, qui peuvent prendre deux à trois semaines pour être hospitalisées.

Un médecin de Londres a averti que les patients atteints de coronavirus dans les services de soins intensifs du NHS sont déjà en « concurrence » pour les ventilateurs pour les maintenir en vie.

Le Dr Megan Smith, de Guy’s and St Thomas ‘Hospital Trust dans la capitale, a déclaré que les médecins sont confrontés à des décisions « horribles’ ‘car ils doivent choisir quels patients ont accès à un traitement vital pour Covid-19 et lesquels ne le font pas.

Et elle a averti qu’une augmentation attendue du nombre de patients déclenchée par des personnes se mélangeant avec leur famille et leurs amis à Noël n’a même pas encore commencé, la situation devant s’aggraver plus tard ce mois-ci et en février.

Cela survient alors que les chiffres officiels du NHS montrent que les services de soins intensifs à travers le pays ont plus de mal cet hiver, même si en moyenne 743 lits supplémentaires par jour ont été mis à disposition pour essayer de faire face aux patients Covid.

Les données du NHS England montrent que, au cours de la dernière semaine de décembre, il y avait 743 lits de soins intensifs de plus disponibles que la même semaine de 2019 – 4 394 contre 3 651.

Mais au cours de la même semaine, il y avait en moyenne 828 patients de plus en soins intensifs – 3340 contre 2512 en décembre 2019 – ce qui suggère que la souche de Covid-19 est plus importante que ce à quoi les hôpitaux s’étaient préparés. – 253 d’entre eux – mais même cela n’a pas suffi à éviter la flambée de patients atteints de coronavirus.