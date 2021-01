Alors que le monde continue la lutte pour faire face à la flambée Covid-19 infections, une foule de personnes s’est rassemblée dans un hôpital célèbre du Royaume-Uni alors que le nouvel an sonnait. Le groupe de manifestants sans masque a amassé les rues devant un quartier londonien, pour montrer que «Covid est un canular».

À la suite de la manifestation, les médecins et les médecins sont furieux. Un jeune médecin, qui travaille à l’hôpital, a enregistré le groupe de manifestants anti-lockdown sans masque se rassemblant devant l’un des hôpitaux les plus fréquentés du centre de Londres.

Le Dr Matthew Lee, a expliqué à quel point il est «dégoûté» et «navré» de le voir. Lee a posté les images enregistrées inquiétantes sur sa page Twitter à minuit le Nouvel An. La vidéo choquante de la scène a rassemblé des centaines de personnes, juste devant l’hôpital. Lee travaillait tard dans la nuit quand il a été confronté à plusieurs personnes ivres et sans masque.Lorsque Lee rentrait chez lui après son quart de travail, il est tombé sur un grand groupe de négationnistes de Covid. Il a ajouté que de nombreux manifestants tenaient « COVID est un canular » directement à l’avant de l’hôpital.

Parallèlement au clip, Lee a écrit qu’il était complètement choqué par ce qu’il a vu et a appelé les gens à voir le sens. Il a ajouté qu’il souhaitait que les gens voient le nombre de morts et COVID-19[feminine patients hospitalisés. Espérant que les gens se protègent, Lee a mentionné que leur ignorance nuit aux sacrifices consentis par les travailleurs de la santé.

J’ai travaillé le dernier quart A & amp; E SHO à NYE et en est sorti. Des centaines de personnes ivres sans masque dans d’immenses groupes criant « Covid est un canular », littéralement à l’extérieur du bâtiment où des centaines sont malades et mourants. Pourquoi les gens ne réalisent-ils toujours pas la gravité de cette pandémie? pic.twitter.com/KTkCtNf62A & mdash; Matthew Lee (@mbklee_) 1er janvier 2021

Dans un tweet de suivi, Lee a écrit qu’il était dégoûté et surtout navré à la vue de la foule à l’extérieur d’un endroit en violation du niveau 4 sévère. Covid-19 restrictions.

Je suis dégoûté mais surtout navré. Je souhaite que les gens puissent voir le nombre de # COVID19 et de décès dans les hôpitaux, et les sacrifices que font les travailleurs de la santé. Cette semaine seule a été si difficile.

Leur ignorance fait du mal aux autres.

Je souhaite vraiment que les gens se protègent. & mdash; Matthew Lee (@mbklee_) 1er janvier 2021

De nombreuses personnes ont réagi à la vidéo en partageant leur colère et leur perplexité face aux actions d’un petit groupe dans la société.

Un utilisateur a commenté le message en demandant ce qui ne va pas avec les gens. Elle a dit qu’elle était à la maison pour essayer de passer le COVID. «La sœur de mon plus vieux ami est retournée à l’hôpital et est très malade. Le père d’un autre ami en est mort », a-t-elle ajouté. Un autre a mentionné qu’il se remettait d’une pneumonie à Covid et qu’il était hospitalisé dans un service respiratoire.

Un individu a fait remarquer que voir un troupeau de théoriciens du complot de la sous-culture délinquants se rassembler devant l’hôpital St. Thomas en criant «Covid est un canular» est triste. Le personnel du NHS a fait un excellent travail aussi parfois dans des circonstances extrêmement stressantes. Le nombre record de confirmés coronavirus cas en une seule journée le 2 janvier, avec 57 725 infections confirmées en laboratoire. Un certain nombre de 445 personnes sont mortes en 28 jours de test Covid-19 positif portant le total du Royaume-Uni à 74 570.