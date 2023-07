Une foule record de plus de 80 000 personnes attendue pour l’ouverture de la Coupe du monde féminine

La demande écrasante de billets signifiait que le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine co-organisateur de l’Australie devait être déplacé vers le plus grand stade du tournoi, où il devrait se jouer devant une foule record attendue de 82 500 personnes.

Entrer dans ce chaudron pour affronter les Matildas jeudi est l’Irlande, qui fait ses débuts à la Coupe du monde et participe à son premier grand tournoi mondial.

« Nous nous sentons comme des outsiders et nous l’acceptons », a déclaré l’attaquante irlandaise Marissa Sheva. « Je pense que cela nous donne un peu d’énergie et nous savons que la pression n’est pas sur nous, c’est sur eux pour ce match. »

Le match était initialement prévu dans un petit stade du centre-ville, mais a dû être transféré au Stadium Australia, au parc olympique de Sydney, qui accueille également la finale du 20 août.

« Depuis qu’ils ont déplacé les stades, nous savions qu’il y aurait une foule massive », a déclaré Sheva. « Avoir le match d’ouverture du tournoi contre les hôtes est une opportunité incroyable. »

Le Canada amorcera son tournoi le 20 juillet (22 h 30 HE) contre le Nigéria à Melbourne, et affrontera également l’Irlande (26 juillet, 8 h HE) et l’Australie (31 juillet, 6 h HE) car toutes font partie du groupe B du tournoi.

REGARDER | Soccer North : 1 contre 1 avec l’entraîneur canadien Bev Priestman :

1 contre 1 avec l’entraîneur-chef du CanWNT Bev Priestman avant la Coupe du monde féminine de la FIFA L’animatrice Andi Petrillo s’entretient avec l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine du Canada, Bev Priestman, à moins d’une semaine du début de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Le battage médiatique autour de Sam Kerr et des Matildas n’a cessé de croître alors que le compte à rebours du tournoi que l’Australie co-organise avec la Nouvelle-Zélande se rapproche du coup d’envoi.

Les Matildas ont battu la France 1-0 lors d’un match amical joué devant un nombre record de 50 629 fans à Melbourne la semaine dernière.

Le précédent record d’audience pour un match des Matildas en Australie était de 36 109, établi en novembre 2021 lors d’une défaite contre les États-Unis au Stadium Australia.

La sélectionneuse irlandaise Vera Pauw reconnaît le défi pour son équipe, mais elle insiste sur l’importance pour son équipe de s’en tenir à son plan de match.

« Bien sûr, ce n’est pas un jeu ordinaire, mais nous devons le ramener aux tâches du jeu », a déclaré Pauw. « En fin de compte, ce sont les mêmes dimensions de terrain que chez nous. »

L’équipe de Pauw a bouleversé l’Australie 3-2 lors d’un match amical à Dublin en 2021 lors de la seule rencontre précédente entre les équipes au niveau senior. Louise Quinn, une défenseure partante de la formation irlandaise pour la Coupe du monde, a marqué le but de la victoire sur une tête en deuxième mi-temps.

« Je pense que nous avons montré que nous sommes capables de rivaliser avec les meilleures équipes du monde, donc cela ne devrait pas faire exception », a déclaré Sheva.

En avril, l’Irlande a disputé deux matches amicaux contre l’équipe américaine, s’inclinant 2-0 à Austin, Texas, et 1-0 à St. Louis, Missouri, face aux championnes en titre consécutives de la Coupe du monde féminine. Les États-Unis entrent dans cette Coupe du monde en tant qu’équipe la mieux classée et favorite du tournoi.

Les Irlandais ont accueilli la France, cinquième au classement, lors d’un match amical plus tôt ce mois-ci, gardant le match sans but pendant près d’une mi-temps avant de perdre 3-0.

« Nous nous sommes préparés en jouant les meilleurs, donc nous sommes prêts à le faire ici », a déclaré Sheva. « Nous savons que l’Australie est de classe mondiale, nous allons donc obtenir son meilleur match. »

L’Australie est 10e au classement de la FIFA et les fans du pays hôte sont convaincus que les Matildas se qualifieront pour les huitièmes de finale.

« Nous sommes prêts et confiants pour leur donner un match », a déclaré Sheva. « Ils sont en forme, mais nous aussi. »