Des centaines de personnes ont pris d’assaut dimanche soir le principal aéroport de la région russe du Daghestan pour protester contre l’arrivée d’un vol en provenance d’Israël.

Les autorités ont fermé dimanche l’aéroport de Makhatchkala, la capitale de cette région à majorité musulmane, et la police a convergé vers les installations. Aucune arrestation n’a été signalée dans l’immédiat, mais il y a eu plusieurs blessés.

“À la suite de l’incident survenu à l’aéroport de Makhachkala, il y a eu des blessés [people]qui reçoivent une aide médicale », a déclaré le ministère de la Santé du Daghestan sur Telegram, sans plus de détails.

Les médias locaux ont indiqué que l’avion de ligne appartenait au transporteur russe Red Wings.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient certains membres de la foule sur le terrain d’atterrissage agitant des drapeaux palestiniens et d’autres vérifiant les passeports des passagers arrivés à Makhachkala.

“Nous recevons des informations selon lesquelles des manifestants tentent actuellement de renverser une voiture de police à l’aéroport de Makhachkala”, a déclaré Yulia Shapovalova d’Al Jazeera, depuis Moscou. “La police aurait tiré en l’air pour tenter de disperser la foule.”

On pouvait voir dans les vidéos un manifestant tenant une pancarte indiquant : « Les tueurs d’enfants n’ont pas leur place au Daghestan ».

Dans un communiqué publié dimanche soir, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël « attend des autorités russes chargées de l’application des lois qu’elles protègent la sécurité de tous les citoyens israéliens et des Juifs où qu’ils se trouvent et qu’elles agissent résolument contre les émeutiers et contre les incitations sauvages ». dirigé contre les Juifs et les Israéliens ».

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a condamné les manifestations et a déclaré que les États-Unis « se tiennent sans équivoque aux côtés de l’ensemble de la communauté juive alors que nous assistons à une montée de l’antisémitisme dans le monde entier ».

Appels au calme

Le ministère de l’Intérieur du District fédéral russe du Caucase du Nord, où se trouve le Daghestan, a déclaré que les images de vidéosurveillance seraient utilisées pour établir l’identité de ceux qui ont pris d’assaut l’aéroport et que les personnes impliquées seraient traduites en justice.

Tout en exprimant son soutien à Gaza, le gouvernement régional du Daghestan a appelé les citoyens à rester calmes et à ne pas prendre part à de telles manifestations.

Le gouvernement a mis en garde les manifestants sur Telegram « de ne pas poursuivre les actes illégaux et de ne pas interférer avec le travail des employés de l’aéroport ».

Le communiqué ajoute : « Il n’est pas facile pour chacun d’entre nous d’assister au massacre inhumain d’une population civile – le peuple palestinien. Dans le même temps, nous exhortons les habitants de la république à ne pas céder aux provocations des groupes destructeurs et à ne pas semer la panique dans la société.»

L’incident survient alors qu’Israël poursuit ses opérations terrestres élargies à l’intérieur de la bande de Gaza, alors même que d’intenses bombardements aériens se poursuivent. Plus de 8 000 Palestiniens, dont 3 324 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Au moins 1 400 Israéliens et ressortissants étrangers ont été tués en Israël, pour la plupart lors d’une attaque surprise du Hamas le 7 octobre.

Le mufti suprême du Daghestan, Cheikh Akhmad Afandi, a appelé les habitants à mettre fin aux troubles à l’aéroport.

“Tu te trompes. Ce problème ne peut pas être résolu de cette manière. Nous comprenons et percevons très douloureusement votre indignation… Nous résoudrons ce problème différemment. Pas avec des rassemblements, mais de manière appropriée. Un maximum de patience et de calme pour vous”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram.

L’agence de l’aviation civile russe, Rosaviatsia, a rapporté plus tard que l’aérodrome avait été débarrassé de toute personne non autorisée, mais que l’aéroport resterait provisoirement fermé aux avions entrants jusqu’au 6 novembre.

La Tchétchénie et le Daghestan sont deux républiques instables de Russie, dont la population est majoritairement musulmane.

Plus tôt dimanche, l’agence de presse RIA Novosti a rapporté qu’un centre juif de la ville de Naltchik, dans une autre république russe – Kabardino-Balkarie – avait été incendié.