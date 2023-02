Une foule prend d’assaut un poste de police pakistanais et lynche un homme accusé de blasphème

Un homme en garde à vue accusé de blasphème au Pakistan a été lynché après qu’un groupe ait pris d’assaut le poste de police où il se trouvait.

Il y a eu une augmentation des actions d’autodéfense par des foules dans le pays.

L’homme était accusé d’avoir profané le Coran.

Une foule dans l’est du Pakistan a pris d’assaut un poste de police samedi et lynché un homme en garde à vue et accusé de blasphème, a annoncé la police, lors du dernier incident de violence liée à la religion dans la république islamique.

Le pays a connu de nombreux cas d’actions d’autodéfense par des foules contre des personnes accusées de blasphème, l’un des plus médiatisés étant le lynchage d’un ressortissant sri-lankais, directeur d’une usine de confection, en 2021.

Samedi, Muhammad Waris, un homme d’une vingtaine d’années, a été placé en garde à vue après qu’une foule l’ait attaqué pour avoir prétendument profané le Coran, le livre sacré musulman, a déclaré à Reuters le porte-parole de la police Muhammad Waqas.

Cependant, la foule a pris d’assaut la station, située dans la ville de Nankana Sahib, a fait sortir Waris des locaux, l’a battu à mort et a tenté de mettre le feu à son corps, a ajouté Waqas.

“La police n’a pas pu leur résister car une poignée de fonctionnaires étaient présents dans le poste de police”, a-t-il dit, ajoutant que des renforts de police ont pu empêcher la foule d’incendier le corps et se préparaient à agir contre la foule.

LIRE | Un assistant de l’ancien Premier ministre pakistanais Khan arrêté pour avoir critiqué les élections

Une vidéo de l’incident, partagée sur les réseaux sociaux et confirmée comme authentique par la police, montrait un homme traîné dans les rues par les jambes, dépouillé de ses vêtements et frappé par des bâtons et des tiges de métal.

Les groupes de défense des droits internationaux reprochent depuis longtemps aux autorités pakistanaises de ne pas en faire assez pour endiguer les lynchages pour accusations de blasphème, qui sont fréquents dans le pays à majorité musulmane. Le blasphème est également un crime selon la loi pakistanaise, qui peut entraîner la peine de mort.

Six hommes ont été condamnés à mort pour avoir lynché le directeur d’une usine de confection sri-lankaise lors d’un procès de masse impliquant quelque 89 suspects après que l’affaire a suscité l’indignation nationale et mondiale. Cependant, d’autres cas voient rarement une action similaire.

Un certain nombre de policiers ont été suspendus en raison de leur incapacité à arrêter la foule, selon un communiqué de la police. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a pris connaissance de l’incident et a ordonné une enquête, a indiqué le gouvernement.