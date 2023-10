Une foule violente a pris d’assaut l’aéroport de Makhatchkala, dans la République du Daghestan, dans le sud Russiedimanche soir, à la recherche de citoyens israéliens après que la rumeur s’est répandue selon laquelle un avion arrivait d’Israël.

Selon les médias russes, des gens dans la foule ont crié slogans antisémites et a tenté de prendre d’assaut l’avion qui avait atterri en provenance de Tel-Aviv. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait certains membres de la foule sur le terrain d’atterrissage agitant des drapeaux palestiniens.

Les manifestants ont forcé les portes du terminal, certains ont couru sur la piste et d’autres ont franchi les barrières pour contrôler les voitures quittant l’aéroport, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

De nombreuses personnes ont également afflué sur l’aérodrome. L’aéroport a été temporairement fermé et les avions à l’arrivée ont été détournés vers d’autres aéroports, a indiqué l’autorité aéronautique russe Rosaviatsia. Le gouvernement du Daghestan a indiqué que “la situation est sous contrôle, les forces de l’ordre travaillent sur place”.

Des manifestants ont pris d’assaut le bâtiment de l’aéroport de Makhachkala à la recherche de citoyens israéliens Image : Телеканал Дождь/Télégramme

Israël exhorte la Russie à protéger les Israéliens et les Juifs

Israël a exhorté les autorités russes à protéger les Israéliens et les Juifs dans leurs juridictions à la suite d’informations médiatiques faisant état de représailles potentielles de la part de manifestants pro-palestiniens au Daghestan.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem indique que l’ambassadeur d’Israël à Moscou travaille avec les autorités russes. “L’État d’Israël considère avec gravité les tentatives visant à nuire aux citoyens israéliens et aux juifs où que ce soit”, indique le communiqué.

“Israël attend des autorités russes chargées de l’application des lois qu’elles protègent tous les citoyens israéliens et juifs, quels qu’ils soient, et qu’elles prennent des mesures énergiques contre les émeutiers et contre l’incitation effrénée dirigée contre les juifs et les Israéliens”, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Colère antisémite dans le Caucase du Nord

Les autorités du Daghestan ont appelé les personnes participant à l’assaut sur l’aéroport local à la recherche d’Israéliens à mettre un terme aux « actes illégaux », demandant aux habitants de ne pas « succomber aux provocations ».

“Nous recommandons à toutes les personnes ayant violé les procédures de fonctionnement du [airport] l’établissement de ne pas poursuivre les actes illégaux et de ne pas interférer avec le travail des employés de l’aéroport”, a déclaré le gouvernement du Daghestan sur Telegram.

L’assaut de l’aéroport de Makhatchkala n’était pas un incident isolé, mais s’inscrivait dans le cadre d’une tendance plus large dans la région à majorité musulmane du Caucase du Nord.

Samedi, une foule de personnes en colère a encerclé un hôtel de la ville de Khasavyurt, au Daghestan, à cause d’une rumeur selon laquelle des réfugiés d’Israël y séjournaient. Selon des informations locales, plusieurs dizaines d’hommes seraient entrés dans l’hôtel pour vérifier les passeports des clients de l’hôtel.

Dimanche à Naltchik, des pneus ont été incendiés à côté d’un centre culturel juif en construction. Le bâtiment a été dégradé avec des slogans extrémistes tels que « Mort aux Juifs », selon les responsables de la sécurité de la République de Kabardino-Balkarie. En République de Karachay-Tcherkessie, des manifestants ont appelé à l’expulsion de la population juive locale.

