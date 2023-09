Une foule met le feu à des poubelles et à une voiture lors d’un événement de skateboard à Los Angeles

Un événement de skateboard à Hollywood est devenu bruyant samedi soir alors que les fêtards ont allumé des poubelles et au moins une voiture en feu avant que la police ne déclare un « rassemblement illégal » et ordonne aux gens de partir.

La foule rassemblée dans le bloc 1600 de North Cherokee est devenue indisciplinée juste après 19h20, selon la police de Los Angeles. Les gens ont commencé à allumer le feu à des poubelles et à déclencher des feux d’artifice, ont indiqué les autorités.

Sean Beckner-Carmitchel, un journaliste indépendant présent sur les lieux, vidéo capturée d’un véhicule en feu – peut-être une voiture de police désaffectée – au bout d’une rampe de skateboard. Alors que la voiture brûlait, des dizaines de personnes contournaient calmement l’incendie, et quelques-unes continuaient à gravir la rampe en direction des flammes. Les motards ont fait des wheelies pendant que les participants souriants prenaient des selfies.

Finalement, les autorités ont déclaré le rassemblement illégal et ont décidé de disperser les festivités enflammées.

La vidéo de Beckner-Carmitchel montrait un hélicoptère de police survolant la ville et ordonnant aux gens de partir quelques minutes avant que les policiers de Los Angeles ne commencent à défiler et à crier le même ordre. Plusieurs fêtards ont crié des obscénités en réponse.

La vidéo des conséquences prise par OnScene.TV montrait des graffitis griffonnés sur un camion de pompiers de la ville, des déchets éparpillés sur le sol et les restes calcinés d’une voiture stationnant dans la rue.

La police a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été signalée samedi soir.

On ne sait pas pourquoi le rassemblement – ​​surnommé Skate Jam Hollywood – est devenu si chaotique, mais un publication sur les réseaux sociaux a annoncé l’événement de samedi soir comme un spectacle gratuit « génial » du groupe punk Dead City. Le groupe basé en Californie a un histoire de feu et spectacles de rue bruyants qui attirent parfois des milliers de fans et se terminent par des affrontements avec la police.