Une foule immense à Glastonbury bouscule Lewis Capaldi au milieu des symptômes de Tourette – National

Lewis Capaldi a décidé de faire une pause dans sa tournée, annonçant cette semaine qu’il annulait tous ses spectacles à venir pour se concentrer sur sa santé mentale.

Mais, comme on l’a vu ce week-end, le chanteur écossais peut être assuré que ses fans ont le dos.

Capaldi, qui a annoncé récemment qu’il avait reçu un diagnostic de syndrome de Tourette, a annulé trois semaines de spectacles pour « se reposer et récupérer » avant le festival de Glastonbury le week-end dernier, où il s’est produit en tête d’affiche.

Il a traversé les premières chansons de cet ensemble de Glastonbury. Cependant, alors que son groupe commençait à jouer la chanson à succès « Someone You Love », les tics de Capaldi ont commencé à interférer avec sa performance et il ne pouvait pas chanter des parties de la ballade.

Dans une incroyable démonstration de soutien, la foule savait exactement ce dont Capaldi avait besoin à ce moment-là et a commencé à chanter fort à chaque mot.

Perdant sa voix, les tiques prenant le dessus, il s’est battu et la foule l’a soulevé. Quel ensemble #LewisCapaldi absolument incroyable #glastonbury2023 moment pic.twitter.com/BIWv8ZC6F4 – ThatRobRose (@thatrobrose) 24 juin 2023

Une fois la chanson terminée, il a remercié le public pour son soutien, visiblement ému.

« Je m’excuse vraiment. Vous êtes tous sortis et ma voix est vraiment emballante », a-t-il déclaré. « Nous allons jouer deux autres chansons si c’est cool, même si je ne peux pas frapper toutes les notes. Glastonbury, je suis vraiment désolé. Je suis un peu en colère contre moi-même.

À la fin du set, Capaldi a dit à la foule qu’il aurait probablement besoin de s’absenter un peu plus de la vie publique.

« J’ai l’impression que je vais prendre une autre petite pause au cours des deux prochaines semaines. Donc, vous ne me verrez probablement pas beaucoup pour le reste de l’année, peut-être même », a-t-il déclaré.

Lewis Capaldi se produit lors du Glastonbury Festival à Worthy Farm, Somerset, Angleterre, le samedi 24 juin 2023. ).

« Mais quand je reviendrai et quand je te verrai, j’espère que tu es toujours partant pour nous regarder. »

Capaldi a souvent parlé de ses problèmes de santé mentale et de la difficulté de lutter contre la célébrité.

« Quand j’ai une crise de panique, j’ai l’impression de devenir fou, complètement déconnecté de la réalité », a-t-il déclaré dans un documentaire Netflix sur sa vie.

« Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas sentir mon souffle entrer. J’ai des vertiges. J’ai l’impression qu’il se passe quelque chose dans ma tête. Je transpire.

« La grande chose pour moi avec ça, c’est que je vais toujours me sentir comme ça maintenant, c’est moi. »

Dans une publication sur Instagram mardi, Capaldi a remercié ses fans pour le soutien à Glastonbury et a annoncé que il fait une pause dans sa tournée « dans un avenir prévisible ».

« J’avais l’habitude de pouvoir profiter de chaque seconde d’émissions comme celle-ci et j’espérais que 3 semaines d’absence me débrouilleraient. Mais la vérité est que j’apprends encore à m’adapter à l’impact de ma Tourette et samedi, il est devenu évident que je devais passer beaucoup plus de temps à mettre de l’ordre dans ma santé mentale et physique, afin de pouvoir continuer à faire tout ce que j’aime pendant un longtemps à venir », a-t-il écrit.

« Je suis tellement désolé pour tous ceux qui avaient prévu de venir à un spectacle avant la fin de l’année, mais j’ai besoin de me sentir bien pour jouer au niveau que vous méritez tous. Jouer pour vous tous les soirs est tout ce dont j’ai toujours rêvé, donc cela a été la décision la plus difficile de ma vie.

Avant l’annulation, Capaldi devait jouer des spectacles à travers le monde de juillet à septembre, la majorité des dates de concert étant épuisées.