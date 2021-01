Des manifestants à Tacoma, dans l’État de Washington, ont brisé des devantures de magasins et des bâtiments graffitis alors qu’ils marchaient vers l’intersection où un SUV de la police a traversé une foule de piétons pendant le week-end.

Les manifestants en colère ont exprimé leur fureur dans les rues du centre-ville de Tacoma dimanche lorsqu’il est apparu que l’équipe d’enquête de la force du comté de Pierce enquêtait sur le prétendu incident de brutalité policière de samedi, dans lequel deux personnes ont été hospitalisées après avoir été écrasées par un véhicule de police.

Une poubelle est allumée pour fermer une intersection à Tacoma, Washington ce dimanche soir #Tacoma #tacomaprotests #Washington pic.twitter.com/LKeBuuyLaI – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 25 janvier 2021

Un drapeau américain est brûlé dans la rue devant le centre de probation du comté de Pierce #Tacoma #TacomaProtests #Washington pic.twitter.com/yMyVwnYGzh – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 25 janvier 2021

La foule s’est également rendue à la prison du comté de Pierce où un certain nombre de participants à la course de rue présumée de samedi soir sont détenus après leur arrestation.

«Pas de flics, pas de prison, abolition totale!» scandaient les manifestants.

«Pas de flics, pas de prisons, abolition totale!» chants de la foule alors qu’ils éclairent les immeubles d’appartements le long de la route de mars #Tacoma #TacomaProtests #Washington pic.twitter.com/UfKHjcl5nS – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 25 janvier 2021

Les militants applaudissent et secouent la porte pour que les personnes emprisonnées à la prison du comté de Pierce puissent savoir qu’il y a des gens qui se battent pour eux pic.twitter.com/irHZyr1PcG – Alissa Azar (@ R3volutionDaddy) 25 janvier 2021

Les fenêtres ont été brisées, des graffitis offensants ont été pulvérisés sur les façades des bâtiments et divers débris et poubelles ont été incendiés pour former une barricade en feu dans la rue, alors que le bras de fer s’intensifiait.

La manifestation est intervenue un jour après qu’au moins deux personnes ont été blessées lorsqu’un policier de Tacoma a conduit sa voiture à travers une foule de personnes. © AP Photo / Ted S. Warren





Des voitures appartenant prétendument au bureau du shérif local ont été brisées, tout comme un esclave local. Bureau. Aucun blessé n’a été signalé lors de la manifestation de dimanche, qui s’est dispersée sans incident vers 23 heures, heure locale selon police.

La police a signalé qu’au moins trois personnes avaient tenté d’accéder au toit d’un immeuble du centre-ville de Tacoma, dont deux avaient été arrêtées en possession d’armes de poing et de couteaux. Le troisième suspect s’est enfui à pied et a échappé à la capture.

AVERTISSEMENT: IMAGES DÉTRESSE

9th et Pacific Ave à Tacoma pic.twitter.com/C76iq2Eimw – Jason Gauthier (@jasonjgauthier) 24 janvier 2021

La vidéo qui aurait été tirée de la scène de la course de rue de samedi prétend montrer le SUV de la police qui fouille dans la foule et écrase au moins une personne avec ses pneus arrière. L’officier au volant, un vétéran de la force de 58 ans et 29 ans, a été mis en congé administratif en attendant une enquête sur l’incident.

La police de Tacoma et d’autres agents des forces de l’ordre se tiennent dans une intersection près du site de l’accident de voiture. © AP Photo / Ted S. Warren





Les deux personnes blessées dans l’incident ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Au moins l’un d’entre eux a depuis lors été libéré de ses soins.

