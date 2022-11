Une foule de rivaux possibles de Trump ravive les craintes du GOP d’un champ divisé

M. Trump est jusqu’à présent le seul candidat majeur déclaré pour 2024, et il avait initialement prévu de sauter complètement le sommet. Mais il a fini par rejoindre via une vidéo en direct et a reçu une ovation debout, alors qu’il parcourait son record pro-israélien.

M. Trump a également proposé son diagnostic pour les mauvais résultats du Parti républicain à mi-mandat, blâmant obliquement l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade, une décision ancrée par trois de ses personnes nommées. Mais M. Trump a évité d’utiliser le mot «avortement» dans une réponse inhabituellement elliptique.

“C’était une question difficile et a dynamisé l’autre côté”, a déclaré M. Trump. “Les gens sont venus de l’autre côté dans un but précis, et c’était malheureux car à bien des égards, c’était une si grande réussite. Mais il y avait un problème spécifique qui rendait les choses plus difficiles.

D’autres républicains qui ont déchiré M. Trump pour la piètre performance du parti dans les courses à la Chambre, au Sénat et aux gouverneurs – certains directement, d’autres par implication – ont également été bien accueillis par la foule.

“Les excuses, les mensonges et les politiques toxiques ne gagneront pas les élections”, a déclaré M. Hogan dans son discours.