Une foule d’annulations vicieuses est trop occupée à sauver Sharron Davies pour donner de son temps à la charité

SHARRON DAVIES est une héroïne médaillée olympique.

Une femme qui a consacré des années de sa vie à des départs exténuants à 5 heures du matin et à des tours interminables de piscines recouvertes de verrue.

Sharron Davies a été brutalisée par les chiens numériques pour avoir eu la témérité de dire que les athlètes trans hommes à femmes ont un avantage injuste Crédit : Andrew Barr

Une femme, en d’autres termes, qui connaît son affaire.

Sauf que non.

Gros, poilu, Dave, de Swansea, et le fan de fauteuil Paul, de Frinton – qui, peut-être à l’âge de sept ans, ont terminé leur badge de natation de 25 mètres – savent mieux.

Pour avoir eu la témérité de dire que les athlètes trans hommes à femmes ont un avantage biologique injuste, Sharron a été déchirée et sauvage par les chiens numériques.

Pour avoir défendu le sport féminin, Sharron risque maintenant la faillite.

Et pour avoir exigé que les espaces réservés aux femmes restent sacro-saints, elle a été abandonnée par des organisations caritatives – des organisations qui ne comptent que sur la gentillesse des autres pour les maintenir en vie.

L’ironie n’échappe à personne. . . eh bien, à l’exception de ceux qui sont à l’avant-garde de la culture d’annulation, ceux qui demandent que Sharron soit brûlée sur le bûcher ou poussée sur un tabouret d’esquive. (Bonne chance pour garder ce freestyler submergé, les gars).

Sharron déclare : « Il y a eu tellement de haine et d’intimidation.

« Ça a été très dur.

“Les organisations caritatives avec lesquelles je travaille depuis 30 ans m’ont largué, les agents avec lesquels je travaille depuis 30 ou 40 ans ne m’utilisent plus, car les militants trans peuvent être si vicieux et malveillants – ils s’en prennent à votre travail, après votre marque, ils attaquent tout.

« L’argent est presque épuisé maintenant. Mais je ne peux pas reculer.

Terrifiant, et plus orwellien qu’Orwell.

Sharron, encart ci-dessous, n’est pas anti-trans. Elle est pro-équité.

Et il est prudent de suggérer que ceux qui crachent leur vitriol, ceux qui n’aiment rien de plus qu’un hashtag #bekind, n’ont pas donné leur temps pour la charité.

Ces trolls lâches de Twitter, probablement les derniers à être choisis dans une équipe sportive scolaire, n’ont pas fait don de grosses sommes d’argent à des fondations à but non lucratif.

Et ils n’ont certainement pas été invités par une association caritative à apparaître en tant qu’invités d’honneur.

Parce que ces petits perdants tragiques et bavards sont bien trop occupés à annuler les autres pour aucune de ces bêtises d’esprit public.

Bien sûr, les «libéraux», souvent ceux qui mènent la charge pour la culture d’annulation pernicieuse, insistent sur le fait qu’ils sont tous au sujet de la liberté d’expression.

Jusqu’à ce que quelqu’un soit en désaccord avec eux.

Puis, sort le langage ignoble, menaçant, abusif dans une tentative d’enfermement, et le silence, dit la parole (libre).

Sharron – qui s’est vu refuser l’or olympique aux Jeux de Moscou en 1980 par Petra Schneider, une femme toxicomane en excès de testostérone – en sait quelque chose sur l’injustice biologique.

Comme elle le dit, les mâles biologiques médiocres battront toujours même les athlètes féminines d’élite.

Mais la foule de la culture d’annulation n’entendra pas raison.

Ils veulent juste leur livre de chair biologiquement féminine.

BESOIN D’UN POUSSOIR POUR SE METTRE EN FORME

LA MOITIÉ des femmes britanniques ne font pas d’exercice régulier après le verrouillage, a révélé une nouvelle enquête.

Deux sur cinq ont déclaré avoir abandonné l’habitude de faire de l’exercice pendant la pandémie, tandis que seulement 15% des adultes ont atteint l’objectif du NHS de 75 minutes d’activité physique vigoureuse par semaine.

C’est plus que déprimant.

La semaine dernière, mon père a passé huit heures aux urgences avec un caillot sanguin présumé, et environ 70 % des autres patients étaient gravement obèses.

La femme à côté de lui (doucement) a offert une de ses guimauves enrobées de chocolat, tandis que tout autour de nous était une cacophonie de grignotages croustillants.

Au lieu de nous imposer des taxes sur le sucre et d’interdire les offres de repas BOGOF, le gouvernement doit s’attaquer à la racine du problème et encourager activement l’exercice.

Cela ne coûte rien d’enfiler une paire de baskets et d’aller se promener. Mais où est l’incitation ?

KATE PARLE DE LA VILLE

DEPUIS 30 ans, Kate Moss est restée largement muette et complètement mystérieuse.

Le mantra du mannequin né à Croydon a toujours été “ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer”.

Kate Moss a signé un accord mégabucks avec Diet Coke et a déclaré aux médias: “J’ai toujours aimé Coke” Crédit : Getty

Bizarre alors qu’à 48 ans, elle semble avoir développé un cas invalidant de Tourette – et ne veut tout simplement pas se taire.

Première Kate, qui a été filmée apparemment en train de sniffer de la cocaïne en 2005, signe un accord de mégabucks avec Diet Coke, disant joyeusement aux médias réunis du monde entier : “J’ai toujours aimé le Coca.”

Ensuite, elle fait une interview avec le magazine Vogue, donnant sa valeur tuppence sur la prochaine génération.

Et maintenant, elle a enregistré une conversation avec des verrues et tous avec Desert Island Discs, révélant qu’elle a été ciblée par des prédateurs à l’adolescence.

Vraisemblablement, elle sera ensuite confortablement installée sur le canapé avec Holly et Phil.

Alors, Boris, parlez-nous de votre héritage au Parti conservateur ? Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Au fur et à mesure des cascades de relations publiques, cela s’est retourné contre lui. Le ministre en chef d’un État du nord de l’Inde a été transporté par avion à l’hôpital après avoir cloué un verre d’eau d’une « rivière sacrée ». Bhagwant Mann, qui a ensuite souffert de douleurs à l’estomac paralysantes, a été filmé en train de serrer joyeusement l’eau polluée dans le but de prouver le succès d’une récente campagne visant à nettoyer les plans d’eau. Ce qui réfute singulièrement la théorie selon laquelle toutes les relations publiques sont de bonnes relations publiques.

BEAUCOUP a été fait sur la diversité du parti conservateur de 2022 à la suite des récents débats sur le leadership. Les travaillistes racistes, sexistes et marxistes devraient trembler dans leurs bottes, apparemment. Donc alors. Passons maintenant aux deux derniers : notre prochain dirigeant sera-t-il un diplômé en PPE du Merton College d’Oxford ou un diplômé en PPE du Lincoln College d’Oxford ? Le voilà. La diversité à son meilleur.

UN MATCH D’AMOUR

J’ai tapé du tambour pour les Lionnes sur trois colonnes consécutives maintenant, et avec neuf millions d’entre nous regardant leur palpitante victoire en quart de finale contre l’Espagne, il semble que nous soyons tous convertis.

(J’espère donc que le lecteur masculin qui a envoyé un e-mail la semaine dernière, déclamant “des femmes tout aussi qualifiées que les hommes, rêvez, aimez!” suivi d’un flot d’émojis rieurs et d’une aubergine, se sent convenablement humilié).

Et au fil des modèles, chacune des Lionnes bat n’importe quel concurrent de Love Island, jamais. 1 crédit

Et au fil des modèles, chacun des membres de l’équipe bat n’importe quel concurrent de Love Island, jamais.

C’EST TOUT DE L’AIR CHAUD

NOUS pouvons tous convenir que le changement climatique est un Très. Mal. Chose. (En plus de nous faire un joli bronzage pour cette période de l’année).

L’obsession continue du gouvernement pour le net zéro est très bien et bonne – et digne.

Je n’ai pas d’enfants mais oui, moi aussi je veux que les enfants des petits-enfants de mon teckel Dora aient une très belle vie, libérée de la perspective d’un soleil auto-combustible.

Mais n’oublions pas que la Grande-Bretagne est responsable d’un pour cent – ​​UN pour cent – ​​des émissions mondiales.

Nous ne sommes pas les méchants ici.

Jusqu’à ce que nous commencions à imposer des sanctions significatives à la Chine – dont les émissions dépassent toutes les nations développées combinées – tout cela semble juste un peu. . . futile.

BRAVO À ROG

EXISTE-T-IL une expression plus passive agressive* en anglais que « avec tout le respect » ?

Félicitations, alors, à Roger Waters de Pink Floyd pour cette mise au point sans faille.

Le musicien, livide parce que les critiques canadiens ont évité son concert en faveur de The Weeknd, a répondu: “Avec tout le respect que je vous dois, je suis de loin, beaucoup plus important qu’aucun d’entre eux ne le sera jamais.”

À l’exception peut-être d’un qui supprime le « gentil » de « cordialement » dans un e-mail pour faire savoir au destinataire que vous êtes absolument en train de bouillir.

JE SUIS MED POUR ÇA

PENDANT les trois dernières semaines et demie, j’ai été aux prises avec une période d’insomnie débilitante.

Ma nouvelle bague Oura, illustrée, – un kit de haute technologie qui vous indique précisément combien (ou dans mon cas, peu) de sommeil vous dormez la nuit – n’a pas vraiment aidé.

Mon nouvel anneau Oura, – un kit de haute technologie qui vous indique précisément combien (ou dans mon cas, peu) de sommeil vous dormez la nuit – n’a pas vraiment aidé

Un creux particulier a vu mon “efficacité du sommeil” s’accompagner d’un avertissement de santé, mon “sommeil profond” mesuré à 29 minutes et ma “latence de sommeil” – le temps qu’il faut pour s’endormir – arriver à un déprimant de quatre heures et 26 minutes, dont je me souviens de chaque minute douloureuse et excessive.

Cue un voyage chez le médecin et des somnifères hardcore.

Mais ne souhaitant pas aller trop Michael Jackson, je me suis tourné vers la seule chose que je n’aurais jamais pensé essayer – la méditation.

(Et une application appelée Ten Percent Happier, pour toute personne intéressée à distance).

Ce qui est probablement aussi farfelu que cela puisse paraître mais, miraculeusement, fait le travail. Qui savait?