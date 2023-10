Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des centaines de personnes prenant d’assaut le terminal de l’aéroport, certaines brandissant des drapeaux palestiniens et criant « Allahu Akbar » (Dieu est le plus grand).

“Israël attend des autorités russes chargées de l’application des lois qu’elles protègent tous les citoyens israéliens et juifs, quels qu’ils soient, et qu’elles prennent des mesures énergiques contre les émeutiers et contre l’incitation effrénée dirigée contre les juifs et les Israéliens”, indique le communiqué du ministère.