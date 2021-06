Une foule anti-confinement chante un « meurtrier » devant le domicile de Chris Whitty dans une nouvelle vidéo troublante après que des yobs l’ont pris dans la tête

CHRIS Whitty a été qualifié de « meurtrier » par les négateurs de Covid qui se sont rassemblés devant son domicile juste un jour avant d’être assailli par des yobs.

Une foule a crié dans un mégaphone et bu de la bière alors qu’elle prenait d’assaut le domicile du médecin-chef de l’Angleterre à Londres.

Le professeur Chris Whitty a été attrapé et mis dans une prise de tête en public Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

Les manifestants ont pris d’assaut le domicile de Chris Whitty samedi

La foule anti-confinement a crié au «meurtrier» au plus haut épidémiologiste

C’est arrivé la veille de la diffusion d’images montrant Whitty en train de se prendre la tête Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

Il a été qualifié de « traître » et de « meurtrier » par les manifestants anti-confinement samedi alors qu’ils marchaient dans la capitale.

La manifestation a eu lieu un jour avant la diffusion d’images montrant le meilleur épidémiologiste en train de se prendre la tête.

Le professeur Whitty a été vu effrayé alors que les « voyous ignobles » l’ont attrapé dimanche à St James ‘Park à Londres.

Boris Johnson a critiqué aujourd’hui la vidéo, tandis que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que la police examinait l’incident.

Dans les images, on peut voir les deux yobs s’approcher du meilleur médecin – qui a été salué pour son approche sensée pour guider le Royaume-Uni à travers la pandémie – avant de l’attraper soudainement autour de ses épaules à Londres.

Les images bouleversantes montrent le visage du professeur devenir rouge avec l’effort d’essayer de se libérer de leurs griffes.

La condamnation a été menée par le Premier ministre qui a tweeté : « Je suis choqué de voir le harcèlement ignoble du médecin-chef Chris Whitty.

« Je condamne le comportement de ces voyous. Nos fonctionnaires qui travaillent dur ne devraient pas avoir à faire face à ce genre d’intimidation dans nos rues et nous ne le tolérerons pas. »

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu’elle était « horrifiée » par ce qui est arrivé à la « personne incroyablement respectée » qui a dirigé la réponse à Covid.

« Je suis horrifié par ce qui est arrivé à Chris et la police est également impliquée et nous parlons également à Chris pour voir ce que nous pouvons faire pour le soutenir, c’est juste, c’est épouvantable. »

Elle a déclaré que le professeur Whitty devrait recevoir « le bon type de soutien » mais qu’il ne serait pas attiré si cela incluait la protection de la police.

« C’est terrible de voir une personnalité publique aussi importante, quelqu’un qui, jour après jour, sert notre pays de la manière dont nous l’avons enregistré, soumis à des abus épouvantables. »

Le professeur Chris Whitty passe devant le ministère de la Santé dans le centre de Londres le 28 juin, après que Sajid Javid a été nommé secrétaire à la Santé Crédit : PA

Crédit : @nadhimzahawi/Twitter

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a qualifié l’incident d' »épouvantable et totalement inacceptable ».

« Le CMO travaille sans relâche au nom du pays. Nous ne tolérerons pas ce genre de comportement envers nos fonctionnaires », a-t-il tweeté.

« Les hommes qui se comportent de cette manière honteuse devraient avoir honte. »

Les yobs ont également provoqué une réaction furieuse du ministre des Vaccins Nadhim Zahawi qui a tweeté: « C’est dégoûtant et ces voyous doivent être trouvés et inculpés. Tolérance zéro pour avoir harcelé un fonctionnaire. »

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a été interrogé sur l’incident de l’émission « Today » de la BBC et a déclaré qu’il était « absolument épouvantable ».

« Chris Witty a fait un travail fantastique tout au long de la pandémie en conseillant au gouvernement les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de notre NHS, pour sauver des vies », a-t-il déclaré.

« Il a été un médecin-chef très efficace pendant cette période et ces scènes n’auraient pas dû se produire.

« C’est maintenant une question d’enquête policière et j’espère que tout le poids de la loi retombera sur les personnes qui se livrent à ce genre de comportement. »

Il a également appelé à une amélioration de la sécurité du médecin-chef après des incidents antérieurs, notamment lorsqu’il a été harcelé en février.

« C’est l’affaire des services de sécurité et de Chris Whitty, mais ces scènes n’auraient jamais dû se produire dans notre société, c’est absolument faux.

« Les gens, quel que soit leur rôle au sein du gouvernement, devraient pouvoir marcher dans la rue, à travers le parc sans être accostés par ce genre de comportement, cela ne devrait pas se produire dans une société libre et respectueuse des lois comme la nôtre. »

Cet idiot bavard n’a rien dit de plus intelligent que ‘oy, oy’ Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

Le pauvre Chris Whitty tente de se libérer de leurs griffes Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

Un des idiots essaie de prendre un selfie avec le professeur Crédit : @PoliticsForAlI/Twitter

La vidéo montre les imbéciles criant « oi-oi » tout en tirant la langue vers la caméra.

Le professeur Whitty parvient à éviter brièvement leurs mains qui les serrent, tandis qu’ils crient des commentaires plus inintelligibles.

La police du Met a confirmé hier soir qu’elle était au courant des images et avait lancé une enquête sur l’incident.

Un porte-parole a déclaré: « Les agents ont parlé à toutes les personnes impliquées à l’époque et leurs coordonnées ont été recueillies. Nous sommes en contact avec la victime et les circonstances continuent de faire l’objet d’une enquête. »

Piers Morgan a tweeté que c’était « dégoûtant » après le partage des images en ligne.

D’autres Britanniques non impressionnés n’ont pas tardé à critiquer leurs actions – tout en écrivant leur soutien à l’expert de Covid.

Un Owen Thomas inquiet a exhorté: « Mon sang bouillonne. Impliquez la police. Maintenant. »

Un autre homme a tweeté que les actions des idiots étaient « dégoûtantes, il a l’air clairement mal à l’aise », tandis qu’un Britannique a déclaré que c’était « choquant ».

Piers Morgan a dit que c’était « dégoûtant »

Mark Baxendale a ajouté: « Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens. C’est le seul qui a été constamment professionnel tout au long. Pauvre mec. »

Zad a tweeté : « Il est temps que Whitty obtienne la sécurité, car ce qui lui arrive est inacceptable. »

Sam Langley a écrit : « Que vous soyez d’accord ou non avec ses décisions, il a fait de son mieux pour ce pays pendant plus de 16 mois. »

Et Mike a demandé: « Comment cet homme n’a-t-il pas d’agent de protection? Cela continue de se produire. »

Ce n’est pas la première fois que le professeur Whitty est harcelé par des voyous agaçants dans la rue.

En février, l’expert du Covid a été confronté à un adolescent qui lui a crié dessus dans la rue.

La star d’ITV, Lorraine Kelly, a écrit dans The Sun à propos d’un « horrible petit toerag qui haranguait Chris Whitty ».

Le professeur Chris Whitty a été agressé verbalement par un adolescent de 15 ans Crédit : Tiktok

Le professeur Whitty devrait être applaudi pour tout son travail acharné à essayer de rester au top d’une pandémie en évolution rapide Crédit : AFP

Elle a déclaré dans un article d’opinion cinglant: « Cet adolescent ignorant s’est filmé à plusieurs reprises en appelant le professeur Whitty » un menteur « dans une tentative pathétique d’être » cool « , avec un accent « de rue » risible.

« L’expert médical stoïque, qui travaille 24 heures sur 24 depuis le début de cette pandémie, a résolument ignoré le twerp sans cervelle et a patiemment attendu qu’il s’essouffle.

« Je n’aurais pas été aussi indulgent et il aurait senti le bout de ma botte dans son dos.

« Je suis furieux que le professeur soit soumis à un tel assaut par ce petit sans-marque pathétique.

« Sa mère était également horrifiée, déclarant que ce n’était PAS la façon dont elle avait élevé son fils et PAS le genre de comportement qu’elle attendait de lui.

« En plus de lui ordonner de s’excuser, elle lui a retiré sa PlayStation car ‘c’est la chose qu’il aime le plus’. »

Pas plus tard que la semaine dernière, The Sun a écrit sur le moment dégoûtant où un antivaxxer a traqué le professeur Jonathan Van-Tam et l’a accusé de «génocide».

Vile Geza Tarjanyi, 60 ans, s’est filmé en train de lancer des injures au médecin-chef adjoint de Westminster.

Tarjanyi a demandé: « Qu’y avait-il vraiment dans cette aiguille que vous avez mise dans Matt Hancock? », faisant référence à la vaccination de l’ancien secrétaire à la Santé en avril.

Tarjanyi filme le professeur Van-Tam alors qu’il s’approche de lui avant de dire : « Êtes-vous Van-Tam, n’est-ce pas ?

Il a poursuivi : « Pourquoi mentez-vous continuellement au peuple britannique ? Pourquoi souriez-vous ?

« Ce pays est censé être dans la pire pandémie de tous les temps. »

Le professeur Van-Tam a alors répondu calmement : « C’est vrai. »

Le professeur Van-Tam a été abusé par un antivaxxer

Geza Tarjanyi s’est filmé en train d’insulter le médecin-chef adjoint