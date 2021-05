Une fosse commune au pensionnat de Kamloops inspire des veillées et demande des excuses à l’Église catholique

On ne sait pas ce qui a conduit à la mort des 215 enfants, dont certains n’avaient que 3 ans, dont les corps ont été retrouvés dans l’ancien pensionnat de Kamloops. Les accidents, les incendies et les maladies contagieuses ont tous contribué au nombre élevé de décès dans les pensionnats, que la Commission de vérité et réconciliation a estimé à plus de 4 000 enfants.