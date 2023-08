Une forte tempête tropicale frappe certaines parties du Japon et perturbe les voyages de vacances

TOKYO (AP) – Une forte tempête tropicale a frappé mardi le centre et l’ouest du Japon avec de fortes pluies et des vents violents, provoquant des inondations et des pannes d’électricité et paralysant les transports aériens et terrestres alors que de nombreuses personnes voyageaient pour une semaine de vacances bouddhistes.

La tempête s’est affaiblie du typhon Lan tôt le matin et a touché terre près du cap Shionomisaki dans la préfecture centrale de Wakayama, selon l’Agence météorologique japonaise. Il avait soutenu des vents allant jusqu’à 108 km/h (68 mph) alors qu’il se dirigeait vers le nord-ouest pour traverser la région avant de virer vers l’est vers Hokkaido au-dessus des eaux entre le Japon et la péninsule coréenne, a déclaré le JMA.

Aucune victime n’a été signalée, mais la tempête a provoqué le débordement des rivières, endommagé certains bâtiments et paralysé la circulation. À Maizuru, dans le nord de Kyoto, une rivière en crue a envoyé de l’eau boueuse s’écouler dans certaines maisons. À Nara, juste au sud de Kyoto, l’échafaudage d’un bâtiment s’est effondré et un mur partiel s’est effondré dans une gare de Tsuruhashi, dans la préfecture d’Osaka, a interrompu les services ferroviaires locaux.

Les municipalités locales ont conseillé à plus de 180 000 habitants de la région de se réfugier dans des bâtiments plus sûrs tels que des centres communautaires.

Jusqu’à 35 centimètres (13,7 pouces) de précipitations étaient prévues dans la région de Tokai, dans le centre du Japon, jusqu’à mercredi matin. Le JMA a exhorté les habitants de la région à éviter les sorties non essentielles et a mis en garde contre les glissements de terrain, les inondations et les orages potentiels.

Plus de 50 000 foyers étaient privés d’électricité dans neuf préfectures des régions du centre et de l’ouest, dont Osaka, Wakayama, Mie et Kyoto.

La tempête, qui a frappé le Japon au milieu de la semaine des vacances bon bouddhiques, a touché de nombreux Japonais qui voyageaient pour rendre visite à leurs familles et à leurs proches, car les opérateurs de transport et d’événements sur la trajectoire prévue de la tempête ont décidé de suspendre leurs services jusqu’à mardi.

Central Japan Railway Co. a déclaré que les opérations du train à grande vitesse Shinkansen entre Nagoya dans le centre du Japon et Okayama dans l’ouest du Japon devaient être suspendues mardi, et que le service entre Tokyo et Nagoya était réduit. Les autoroutes de la région ont également été fermées et des centaines de vols intérieurs ont été annulés mardi.

Des représentants de plusieurs préfectures ont annulé leur intention d’assister à un mémorial annuel marquant la fin du 15 août de la Seconde Guerre mondiale. Les matchs qui devaient se dérouler mardi dans le cadre du très populaire tournoi annuel de baseball des lycées du Japon, qui s’est tenu au stade Koshien dans la préfecture de Hyogo, ont été reportés à mercredi.

Mari Yamaguchi, Associated Press