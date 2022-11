Une forte présence policière dans le quartier de Kelowna trouve un homme avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger – Kelowna Capital News

Une forte présence policière a pris le contrôle de la région de Bowes et Sutherland à Kelowna le mardi matin 1er novembre (Photo – Gary Barnes/Capital News)

MISE À JOUR 9h10

La GRC a confirmé qu’un homme a été retrouvé dans le secteur de Millbridge Park et a été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

On pense qu’il s’agit d’un événement isolé et une enquête policière est toujours en cours.

Original

Une forte présence policière a encerclé une maison dans le pâté de maisons 1900 de Bowes Street à Kelowna mardi matin (1er novembre).

Selon un journaliste de Black Press sur place, plus de six véhicules de police se trouvent dans le secteur de Bowes Street et de Sutherland Avenue et plusieurs policiers sont entrés et sortis de l’une des maisons du pâté de maisons. Ils sont là depuis environ 6h30

La police a bloqué la ruelle des deux côtés.

Kelowna Capital News a contacté la GRC pour en savoir plus.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Dernières nouvellesKelownaOkanaganGRC