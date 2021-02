«  Une forte détonation a été entendue  »: voici ce que les enquêteurs fédéraux savent jusqu’à présent sur la panne de moteur du Boeing 777 United Airlines

Les enquêtes sur les accidents et incidents d’aéronefs peuvent prendre plus d’un an, mais les responsables ont souvent une lecture précoce des facteurs qui peuvent avoir joué un rôle.

Lundi, deux jours après la panne moteur très médiatisée du vol 328 United Airlines de Denver à Honolulu, le National Transportation Safety Board a tenu son premier briefing sur l’incident, mettant en évidence la fatigue potentielle du métal sur une pale de ventilateur de moteur et documentant un «fort bang « entendu sur l’enregistreur vocal du cockpit.

Le président du NTSB, Robert Sumwalt, a fourni des détails sur le déroulement de l’urgence en vol et a présenté des conclusions préliminaires.

Les faits saillants du briefing du NTSB:

► Environ quatre minutes après le décollage de l’aéroport international de Denver en début de samedi après-midi, alors que l’avion était à 12500 pieds et roulait à 280 nœuds, « un grand bruit s’est fait entendre » sur l’enregistreur vocal du cockpit et des vibrations accrues ont été enregistrées sur le moteur affecté. Les pilotes ont déclaré une urgence aux contrôleurs aériens et ont commencé une liste de vérifications en vol critique, y compris l’arrêt du moteur.

► L’état de l’avion n’a pas nécessité une évacuation immédiate à l’atterrissage. Après le débarquement des passagers, il a été emmené dans un hangar United voisin pour enquête. Des pièces de l’avion, y compris celles qui sont tombées du ciel à travers Bloomfield, au Colorado, sont maintenant disposées sur le sol du hangar. L’enregistreur vocal du poste de pilotage et les enregistreurs de données de vol ont été expédiés pour analyse aux installations du NTSB à Washington, DC

► Deux des 22 pales de ventilateur de l’un des moteurs Pratt & Whitney ont été endommagées. Une pale de ventilateur s’est séparée à la racine et l’autre a été fracturée au milieu, probablement heurtée pendant que l’autre pale se séparait. L’une des pièces a été trouvée dans un terrain de football à Broomfield, une banlieue de Denver. Une enquête préliminaire sur la pale de ventilateur fracturée montre des signes de dommages compatibles avec la fatigue du métal.

Les signes: ce qu’on appelle des marques de plage ou des marques d’arrêt de fissure qui peuvent souvent être vues à l’œil nu. Sumwalt l’a comparé aux marques laissées pendant les marées.

«C’est comme si l’océan entre et repart; vous allez voir une marque où se trouvait l’océan», a-t-il déclaré.

La pale de ventilateur fracturée est transportée pendant la nuit par avion privé vers les installations de Pratt & Whitney pour enquête.

Sous un microscope, Sumwalt a déclaré: « Vous pouvez en fait compter le nombre de cycles (de vol) depuis le début de cette fatigue. »

► Le NTSB n’a pas encore examiné les dossiers de maintenance de l’avion et du moteur, mais c’est une priorité absolue, en particulier compte tenu d’incidents similaires impliquant des dommages aux pales du ventilateur du moteur, dont un sur un vol United 2018 de San Francisco à Hawaï et un Japan Airlines de décembre 2020 vol.

« Ce qui est important, c’est que nous comprenions vraiment, vraiment les faits, les circonstances et les conditions de cet événement particulier avant de le comparer à tout autre événement », a déclaré Sumwalt. « Mais nous voudrons certainement savoir s’il y a une similitude. »

► Il y a eu des «dommages mineurs» à la carrosserie du Boeing 777, là où l’aile rejoint le corps de l’avion, mais aucun dommage structurel à l’avion.

Interrogé sur la raison pour laquelle il apparaît sur les photos qu’il y a un trou important dans l’avion, Sumwalt a déclaré que la zone touchée était une pièce en fibre de verre qui se perforait facilement.

« Vous ne pouviez pas monter et le chausser avec votre poing, mais un morceau de métal volant à grande vitesse pourrait le percer. Ce n’est pas de nature structurelle. »

► Le NTSB ne sait pas encore pourquoi le moteur était en feu, peut-être l’image la plus effrayante qui ait émergé du vol de samedi.

«Nous avons des indications que le carburant du moteur a été coupé, nous allons donc chercher à voir ce qui aurait continué à propager un incendie», a déclaré Sumwalt.