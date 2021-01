Au fil des ans, alors que le réchauffement climatique a commencé à montrer ses effets dans le monde entier, des études ont suggéré que les conditions météorologiques extrêmes seraient l’un d’entre eux. Un rapport récent a montré que la raison pour laquelle les conditions météorologiques, en particulier les orages et les tempêtes dans le désert, sont de plus en plus rapides est due à la pollution créée par les humains, y compris la production d’aérosols.

Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont découvert que les éclairs sont plus fréquents sur les routes de navigation, où les cargos émettent des particules dans l’air, par rapport à l’océan environnant. L’étude a également observé que les orages les plus intenses sous les tropiques se sont produits au-dessus des terres, où les aérosols sont libérés à la fois par des sources naturelles et par les activités humaines.

Les aérosols sont toute collection de particules très fines en suspension dans l’air. Ils sont générés par les humains à travers diverses activités telles que la combustion de matières organiques, les polluants émis par les navires, les usines et les véhicules. Les aérosols sont également produits par des processus naturels tels que les éruptions volcaniques, les embruns et les tempêtes de poussière.

L’étude est dirigée par Tim Cronin, qui est désigné comme professeur adjoint de science atmosphérique au MIT. Le co-auteur de cette étude est Tristan Abbott, étudiant diplômé du Département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes du MIT.

Selon Nouvelles du MIT, les deux scientifiques ont conçu un nouveau mécanisme par lequel les aérosols intensifient les orages dans les régions tropicales. Pour l’étude, les scientifiques du MIT ont utilisé des simulations idéalisées de formations nuageuses et ont découvert que des concentrations élevées d’aérosols peuvent augmenter l’activité des orages en augmentant l’humidité de l’air entourant les nuages. Cette relation entre les aérosols et les nuages ​​a été qualifiée de mécanisme «d’entraînement d’humidité».

L’équipe de scientifiques a effectué des simulations de nuages ​​et a montré les effets de fortes concentrations d’aérosols en augmentant la quantité de gouttelettes d’eau dans les nuages. Après avoir exécuté plusieurs simulations, l’étude a révélé que le mécanisme d ‘«entraînement d’humidité», dans lequel les nuages ​​chargés d’aérosols se mélangent et modifient l’humidité de l’air environnant, est une explication de la façon dont les aérosols influencent la formation d’orages. Ce phénomène se produit surtout dans les régions tropicales où l’air en général est relativement humide.

La méthode peut s’avérer utile pour prédire l’activité des orages dans une région qui pourrait différer avec l’évolution des niveaux d’aérosols et pourrait être intégrée dans des modèles météorologiques et climatiques. Parler à Nouvelles du MIT, l’auteur principal de l’étude Cronin a déclaré qu’il est possible qu’en nettoyant la pollution atmosphérique, ces endroits subissent moins de tempêtes. Il a ajouté que dans son ensemble, l’étude fournit un moyen pour les humains d’avoir une empreinte sur le climat que les scientifiques n’ont pas vraiment appréciée dans le passé.

Lorsque la concentration d’aérosol dans une atmosphère augmente, les minuscules particules forment des gouttelettes de nuage tout aussi minuscules qui ne fusionnent pas facilement.