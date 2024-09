« Une formidable opportunité » : le musée d’art en plein air skiable unique de l’Utah | Musées

TLa plus grande station de ski des États-Unis est sur le point de se transformer en l’un des plus gros investissements en matière d’art terrestre depuis des années, voire de tous les temps. En chantier depuis 2019, Powder Mountain, dans l’Utah, située à environ 90 minutes de route de Salt Lake City, se réinvente en une destination ouverte toute l’année pour ceux qui aiment l’art autant qu’ils aiment enfiler une paire de skis, des chaussures de randonnée ou des gants d’escalade. Le parc sera lancé en douceur plus tard cette année avec un groupe d’œuvres inaugurales, le lancement complet étant prévu pour 2026.

L’Utah est un endroit logique, car le mouvement du land art est largement associé au sud-ouest américain. Considéré principalement comme une invention artistique anglo-américaine, certaines des œuvres les plus connues du mouvement – ​​notamment Spiral Jetty, Sun Tunnels, City, Roden Crater et The Lightning Field – se trouvent toutes dans le sud-ouest. La région a également une histoire beaucoup plus ancienne de communautés autochtones intervenant sur le territoire de diverses manières, notamment dans les pétroglyphes, qui se trouvent dans toute la région.

Matthew Thompson, conservateur d’art chevronné qui a été choisi pour diriger le plan artistique de Powder Mountain, a de grands espoirs quant au potentiel du parc. « Nous voulons que ce soit une expérience impossible à réaliser en une seule journée », m’a-t-il dit.

L’idée de Thompson est d’ancrer profondément l’œuvre d’art dans le paysage, plutôt que de former une exposition qui s’apparente davantage à un jardin de sculptures traditionnel. Thompson souhaite que Powder Mountain devienne une destination qui dialogue avec le monde naturel qui l’entoure, se transformant au gré des changements de temps et de saison. « C’est une formidable opportunité de réfléchir à la commande d’œuvres en dialogue avec les rythmes saisonniers », a-t-il déclaré. « Je veux réfléchir à cette perception différente du temps que l’on ressent en montagne, lorsque l’on pense vraiment au temps géologique. »

Thompson a réfléchi à la manière dont Powder Mountain fonctionne en harmonie avec le terrain, en planifiant soigneusement les itinéraires que les visiteurs emprunteront pour voir les œuvres – une tâche difficile sur un site qui peut changer radicalement avec la saison. « Une pente d’environ 13 % est une chose facile à skis », a-t-il déclaré. « Mais pour un randonneur, 13 % n’est pas du tout une randonnée pour débutant. Nous créons une série de boucles qui fonctionnent aussi bien en été qu’en hiver. » Il a également ajouté que, selon la vision de l’artiste, certaines œuvres peuvent être éloignées et difficiles d’accès, et que le parc prévoit d’avoir des choses à offrir à chacun, quels que soient ses capacités et son niveau de mobilité.

Parmi les artistes qui proposeront des créations pour l’inauguration du parc, on trouve Nancy Holt, artiste publique de renom. Son chef-d’œuvre de land art Sun Tunnels se trouve de l’autre côté du Grand Lac Salé, près de la frontière entre l’Utah et le Nevada. Une autre œuvre de la programmation inaugurale sera créée par l’artiste Paul McCarthy. Connu pour ses « sculptures gonflables » caractéristiques et souvent controversées, il s’inspirera de la mythologie plus vaste de l’Ouest américain pour aider à intégrer Powder Mountain dans l’histoire considérable dont elle espère devenir une partie importante.

James Turrell – Ganzfield Apani. Photographie : Photo de Florian Holzherr avec l’aimable autorisation de Powder Mountain

Powder Mountain accueillera également une œuvre de James Turrell, dont le vaste cratère Roden, construit à partir d’un volcan éteint, est presque certainement le plus grand projet de land art jamais entrepris. L’immense « espace lumineux » de l’artiste, Apani, qui a reçu un accueil élogieux lors de sa première présentation à la Biennale de Venise en 2011, sera installé à Powder Mountain comme l’une des premières acquisitions permanentes du site.

Au-delà de la simple construction d’un immense espace dédié à l’art public et à la sculpture, Powder Mountain espère également bouleverser le monde très blanc et cis-hétéro du land art. Comme l’a écrit la critique d’art Megan O’Grady en 2018, ce mouvement est souvent critiqué comme « une distillation presque parfaite de l’histoire du privilège masculin dans le monde de l’art… C’est l’un des mouvements artistiques contemporains qui a le plus besoin d’être reconsidéré ».

Dans l’espoir de remédier à ce manque de diversité, Thompson a fait part de sa détermination à inclure davantage d’artistes femmes, d’artistes de couleur et de membres de la communauté LGBTQ+ à Powder Mountain, ainsi qu’à considérer la diversité sous un large éventail de perspectives. « Il nous incombe de réfléchir aux artistes issus de milieux sociaux et de régions géographiques différents », a-t-il déclaré. Dans le cadre d’une approche plus large de la diversité, Thompson souhaite également que Powder Mountain contribue à envisager de nouveaux vocabulaires pour le land art et à élargir les idées sur qui compte comme artiste du land art.

Contribuant à ces efforts de diversité, Powder Mountain a déjà placé sa toute première œuvre d’art, créée par le duo d’artistes Gerard & Kelly, dont le travail examine souvent des thèmes et des histoires queer. Leur sculpture, Relay, est un tapis magique de ski fonctionnel qui sert également de carte de visite pour l’homosexualité. Les visiteurs peuvent monter sur 27 mètres sur la piste de ski en roulant sur le tapis roulant de Relay, tout en admirant les bandes de couleurs arc-en-ciel qui ont été installées par Gerard & Kelly sur la voûte du tapis magique.

Gérard & Kelly – Relais. Photographie : Drew Rane-Carlson

Selon Brennan Gerard, le relais consiste en partie à se libérer de ses angoisses et à s’orienter vers le présent. Il espère que cela calmera les nerfs nerveux, en particulier ceux des jeunes skieurs, et aidera tous les visiteurs à retrouver leur esprit de débutant. « Peut-être ressentez-vous une certaine anxiété à l’idée de skier », a-t-il postulé. « Le relais vous invite à être présent à ce moment-là, à voir le paysage et la lumière, à remarquer ces petits détails, peut-être comme un moyen de surmonter cette peur. Il s’agit de célébrer la façon dont ce moment plein de risques va nous rendre plus présents. »

Pendant la nuit, Relay se transforme et s’illumine pour former un arc-en-ciel géant au cœur de la campagne de l’Utah. Gerard et Kelly ont trouvé cet aspect de leur création poignant et ont savouré l’idée que leur arc-en-ciel soit situé si près de Salt Lake City. Ils ont également apprécié le fait que Relay fonctionne comme une sorte de bienvenue à la montagne. « Relay a quelque chose de particulier dans le fait de transmettre un message d’inclusion de cette partie particulière de la montagne », a déclaré Ryan Kelly. « C’est la première partie des sentiers, la partie la plus densément peuplée du parc. Elle transmet un message de diversité et d’inclusion. »

Thompson a des ambitions à long terme pour Powder Mountain, souhaitant que ce soit l’occasion de réfléchir à l’art public sous un angle nouveau, notamment en lien avec les notions d’effort et d’endurance qui découlent de l’activité physique. « Je m’intéresse vraiment aux différents types d’états mentaux et perceptifs du corps dans lesquels on entre lorsque l’on est particulièrement actif », m’a-t-il expliqué. « La façon dont notre concentration se rétrécit, dont notre perception du temps s’écoule – j’ai hâte de voir comment cela influence l’expérience de visionnage d’œuvres d’art de quelqu’un. »

Il espère également partager le sentiment de grandeur et d’émerveillement que peut apporter le land art. Ayant toujours aimé la nature et ayant travaillé à intégrer l’environnement dans sa carrière artistique, il souhaite que les visiteurs de Powder Mountain partagent avec lui ce sentiment magique. « L’idée de travailler sur quelque chose toute sa vie, ce sentiment d’étendue me parle vraiment », a déclaré Thompson. « Il ne s’agit pas seulement d’une question d’échelle, mais aussi de réfléchir à toutes les implications qui en découlent. C’est tellement compliqué, tellement vaste. »