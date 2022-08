Une forme de mort « réversible » ? Des scientifiques font revivre des cellules dans des organes de porcs morts.

Les cochons étaient morts dans le laboratoire depuis une heure – aucun sang ne circulait dans leur corps, leur cœur était immobile, leurs ondes cérébrales plates. Ensuite, un groupe de scientifiques de Yale a pompé une solution sur mesure dans les corps des porcs morts avec un appareil similaire à une machine cœur-poumon.

Ce qui s’est passé ensuite ajoute des questions à ce que la science considère comme le mur entre la vie et la mort. Bien que les porcs n’étaient en aucun cas considérés comme conscients, leurs cellules apparemment mortes ont ressuscité. Leurs cœurs ont commencé à battre lorsque la solution, que les scientifiques ont appelée OrganEx, a circulé dans les veines et les artères. Les cellules de leurs organes, y compris le cœur, le foie, les reins et le cerveau, fonctionnaient à nouveau et les animaux ne se sont jamais raidis comme un cochon mort typique.

D’autres porcs, morts depuis une heure, ont été traités à l’ECMO, une machine qui pompe le sang dans leur corps. Ils sont devenus raides, leurs organes ont enflé et se sont endommagés, leurs vaisseaux sanguins se sont effondrés et ils avaient des taches violettes sur le dos où le sang s’est accumulé.