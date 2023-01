Une formation de nuages ​​​​super rare `` ressemblant à un OVNI '' survole la Turquie dans une vidéo virale

Il n’y a pas eu d’invasion extraterrestre à Bursa, en Turquie, et ce n’est pas non plus une astuce de montage. Les gens ont simplement été témoins d’une merveille de la nature. La ville de Bursa se trouve au pied d’une chaîne de montagnes. Le phénomène appelé nuage lenticulaire est plus vraisemblablement dû à la situation géographique. Néanmoins, il semble à couper le souffle. Un utilisateur de médias sociaux a partagé un clip de la formation de nuages ​​​​super rare sur son compte Twitter. Les nuages ​​ressemblent certainement à la forme d’un OVNI et le lever du soleil lui donne la teinte orange parfaite pour le rendre encore plus fascinant. La formation de nuages ​​lenticulaires a été capturée à partir de ce qui ressemble à un véhicule en mouvement. L’utilisateur de Twitter a sous-titré le post, “Une vue différente du ciel à Bursa le matin.” Vérifiez le ici:

Selon MetOffice UK, les nuages ​​lenticulaires se forment parfois sous le vent des collines ou des montagnes. Les gens les trouveront ressemblant beaucoup à la forme traditionnelle des soucoupes volantes, communément appelées OVNI, dans la science-fiction. En fait, ils se ressemblent tellement que les vrais nuages ​​lenticulaires sont considérés comme l’une des explications les plus courantes des observations d’OVNI à travers le monde. Ces nuages ​​super rares sont un signe visible des vagues de montagne dans l’air. Bien qu’il ne soit pas absolument nécessaire que ces nuages ​​soient visibles pour que des ondes de montagne existent.

Les nuages ​​lenticulaires peuvent donner lieu à de très forts vents en rafales à un endroit, avec de l’air calme à seulement quelques centaines de mètres. Les pilotes d’avions motorisés ont tendance à éviter de voler à proximité de ces formations en raison des turbulences. Cependant, les pilotes de planeur qualifiés peuvent dire à partir de la forme des nuages ​​où l’air va monter.

Au cas où vous vous demanderiez comment ces nuages ​​super rares se forment, dans les bonnes circonstances, lorsque l’air souffle à travers une chaîne de montagnes, il peut créer un train de grandes ondes stationnaires dans l’air en aval. Ceci est assez similaire aux ondulations qui se forment dans une rivière lorsque l’eau coule sur un obstacle. Avec suffisamment d’humidité dans l’air, le mouvement ascendant de la vague provoquera la condensation de la vapeur d’eau, c’est ainsi que vous obtenez des nuages ​​​​lenticulaires.

Ce n’est pas la première fois que les utilisateurs des médias sociaux capturent une formation nuageuse rare. Une formation de ciel en forme de vague a été partagée dans la vidéo accélérée. Le clip captivant, publié sur Reddit, montre une étrange formation de nuages ​​qui ressemble à une averse potentielle s’approchant d’un quartier. L’utilisateur a sous-titré la vidéo avec la déclaration : “Comme cela, la nature crée… des tempêtes dangereuses..” Découvrez-le ici :

Que pensez-vous de ces rares formations nuageuses ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici