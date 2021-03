Selon une nouvelle formation «anti-racisme», les employés de Deloitte, l’un des plus grands cabinets comptables et de conseil au monde, pourraient être réprimandés et même licenciés pour «microagressions» sur le lieu de travail.

Au cours de la formation obligatoire, on a dit aux employés qu’ils doivent constamment promouvoir une «Antiraciste» culture en adhérant à « équité » au lieu de « égalité. »

La différence, selon les diapositives du PowerPoint obtenues par The Daily Wire, est que « équité » prend en compte le «Barrières et privilèges historiques et systémiques» de certains groupes, comme les hommes blancs.

Tout «Antiraciste» les violations de la politique peuvent faire l’objet d’une enquête et finir par être punissables par un simple avertissement verbal ou quelque chose de plus grave, comme une réprimande officielle ou un licenciement.

Bien qu’ils reconnaissent que les microagressions peuvent être involontaires, il faut tout de même en être tenu responsable.

«Les microagressions raciales sont des indignités verbales, comportementales ou environnementales quotidiennes brèves et courantes, intentionnelles ou non, qui communiquent des insultes et insultes raciales hostiles, désobligeantes ou négatives envers des personnes en raison de leur race», une des diapositives lit.

Selon l’entreprise, des exemples de microagressions raciales incluent la demande à un collègue noir « Pour rejoindre l’équipe de flag-football ou de basket-ball » ou commenter que «Une personne de couleur s’est vu confier un rôle en raison de sa race plutôt que d’avoir mérité son rôle.»

Dans d’autres scénarios utilisés pour avertir les employés, on leur a dit de ne pas remettre en question les témoignages de collègues issus de minorités ayant à voir avec les préjugés. La formation avertit que c’est «Éclairage racial au gaz» et fournit des phrases pratiques à éviter lorsque vous écoutez un collègue décrire sa situation, y compris «Toutes les vies comptent», «vous les avez peut-être mal entendues», «À mon avis, je ne pense pas qu’elles étaient racistes», et « Calme-toi, tu es juste sensible. »

Les questions raciales sont de plus en plus importantes pour Deloitte ces dernières années. Avant cette poussée contre «Microagressions», ils ont encouragé les employés à lire le très controversé projet 1619 et fourni des outils pour aider les parents à «Soucieux de la race» enfants.

En 2019, la société a interrogé plusieurs entreprises, chacune comptant plus de 1000 employés, et a constaté que 64% ont déclaré avoir été témoins de préjugés, plus de 80% de ce groupe décrivant le biais comme indirect ou subtil.

«Cela démontre vraiment à quel point l’impact des comportements non inclusifs peut vraiment être étendu sur une entreprise et sur une organisation», Terri Cooper, chef de l’inclusion de Deloitte, a déclaré à l’époque en réponse aux résultats.

Pour lutter contre ces préjugés indirects sur leur propre lieu de travail, Deloitte a créé des dizaines de «conseils d’inclusion».

«Toute la philosophie autour des conseils d’inclusion», dit Cooper, «Est en mesure de fournir cet environnement où nous conduisons littéralement des conversations et l’opportunité pour tout le monde de se réunir pour se rencontrer et d’exprimer leurs opinions.

