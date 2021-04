Isaiah McKinnon, ancien chef de la police et maire adjoint de Detroit, a expliqué l’importance de la formation à la désescalade et comment elle peut sauver des vies alors que les tensions montent entre la police et les résidents à travers les États-Unis.

«La désescalade est la réponse potentielle … J’ai eu presque une situation similaire, où j’ai arrêté une personne, un jeune enfant qui avait une arme, et j’ai tiré mon arme sur lui. était un pistolet jouet », a déclaré McKinnon. «Cela aurait pu être horrible pour ce jeune homme, et certainement pour moi, mais vous avez cette fraction de seconde que vous voulez désamorcer autant que possible.

Le 29 mars L’agent Eric Stillman a tué par balle Adam Toledo, 13 ans. La vidéo de surveillance semblait montrer à Adam jeter une arme qu’il tenait juste avant de se tourner pour faire face à l’officier. Ses mains semblaient vides au moment où il a été abattu. Stillman a été mis en service administratif pendant 30 jours.

McKinnon a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que ce qui s’est passé le 29 mars était « le pire scénario pour tout agent des forces de l’ordre », et que les agents « ne peuvent pas littéralement donner le premier coup à l’autre personne », pendant ces décisions en une fraction de seconde.

Alors que les manifestations éclatent contre les tirs de la police, McKinnon a déclaré à l’animateur Shepard Smith qu’il serait important que les services de police de tout le pays examinent les types de personnes qu’ils amènent dans les rangs des forces de l’ordre.

« Nous voulons nous assurer qu’ils prennent les bonnes décisions, et c’est très important en termes de personnes que nous recrutons, de quel type de formation et s’il s’agit d’une formation quotidienne, annuelle, mensuelle et annuelle pour les officiers qui doivent faire face à ce genre de choses. des situations », a déclaré McKinnon.