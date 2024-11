Une forêt peut-elle écrire une chanson ? La revendication du droit d’auteur en Équateur met les « droits de la nature » à l’épreuve

Comme ça arrive6:34Une forêt peut-elle écrire une chanson ? La revendication du droit d’auteur en Équateur met les « droits de la nature » à l’épreuve

Il y a deux ans, Robert Macfarlane et ses amis étaient assis autour d’un feu de camp dans une forêt tropicale équatorienne, écoutant la cacophonie des sons générés par un écosystème grouillant de vie.

« Tout à coup, j’ai sorti un petit cahier de ma poche et j’ai commencé à noter des paroles », a déclaré l’écrivain britannique. Comme ça arrive hôte Nil Köksal. « Et de cette graine est née une chanson. »

Cette composition, appelée Chanson des cèdres, intègre des enregistrements audio de la forêt nuageuse de Los Cedros, une réserve protégée et l’un des habitats les plus riches en biodiversité de la planète.

Il a été écrit par Macfarlane, le musicien Cosmo Sheldrake, la mycologue de terrain Giuliana Furci, le juriste César Rodríguez-Garavito et – affirment-ils – la forêt elle-même.

Ils ont adressé une pétition aux autorités équatoriennes chargées du droit d’auteur de reconnaître Los Cedros comme co-auteur officiel de la chanson, qui comprend des colibris, des singes hurleurs, des oiseaux, des cigales, des grenouilles, des rivières, des feuilles et bien plus encore.

C’est une mesure qui, selon eux et d’autres experts, pourrait contribuer à faire avancer le mouvement croissant visant à garantir les droits légaux pour les plantes, les animaux et le concept même de nature.

L’Office équatorien des droits de propriété intellectuelle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Cette forêt a déjà des droits constitutionnels

L’idée d’une forêt détenant des droits d’auteur n’est pas aussi farfelue qu’elle puisse paraître, estime Rodríguez-Garavito.

En 2021, le plus haut tribunal de l’Équateur a stoppé les projets d’extraction de cuivre et d’or à Los Cedros, arguant des permis miniers. violé les droits constitutionnels de la forêt .

Cette décision historique a confirmé les « droits de la nature », qui sont inscrits dans la constitution du pays, dans une démarche qui, selon certains juristes, équivaut à octroi à la forêt de la personnalité juridique .

Selon Rodríguez-Garavito, cette pétition est une façon de faire avancer cette décision.

« Explorons les autres droits potentiels qui pourraient être reconnus à la forêt. L’un d’entre eux concerne les droits de création sur une chanson », a-t-il déclaré.

Le musicien Cosmo Sheldrake compose Song of the Cedars dans la forêt de Los Cedros. (Soumis par Robert Macfarlane)

Rodríguez-Garavito est le directeur fondateur du projet More Than Human Life (MOTH), qui est à l’origine de la pétition. Il s’agit d’une initiative du programme Earth Rights Research and Action de la faculté de droit de l’université de New York, qui vise à réinventer le droit d’une manière moins centrée sur l’humain.

MOTH demande aux autorités équatoriennes chargées du droit d’auteur d’accorder à la forêt la « paternité morale » de la chanson, faisant référence à un aspect de la loi sur le droit d’auteur qui concerne l’attribution et non les avantages économiques.

S’ils réussissent, dit-il, la forêt serait officiellement considérée comme co-auteur de la chanson, mais ne recevrait pas de redevances.

Macfarlane dit qu’il était important de rechercher la paternité morale parce qu’elle est « inaliénable », alors que les droits de redevance peuvent être achetés et vendus.

S’ils n’obtiennent pas gain de cause, Rodríguez-Garavito se dit prêt à faire appel de la décision devant le tribunal. Mais il est optimiste, notant que le bureau du droit d’auteur a accepté d’examiner la proposition, alors qu’il aurait pu la rejeter d’emblée.

ÉCOUTER | Chanson des Cèdres : Comme ça arrive17h09Chanson des cèdres L’auteur Robert Macfarlane, le musicien Cosmo Sheldrake, la mycologue Giuliana Furci et le juriste César Rodríguez-Garavito disent avoir écrit cette chanson en collaboration avec la forêt nuageuse de Los Cedros en Équateur. Il présente les sons des colibris, des singes hurleurs, des oiseaux, des chauves-souris, des cigales, des grenouilles, des rivières, des feuilles et bien plus encore.

Quoi qu’il arrive, Macfarlane dit avoir l’intention de canaliser tous les revenus de streaming de la chanson vers une fiducie pour les efforts de conservation de Los Cedros.

« Pour nous, c’est un principe philosophique que nous voulons établir », a déclaré Macfarlane, « qui est celui de la force créatrice immense, intense et infinie de la forêt ».

Réinventer le droit

Grant Wilson, un expert des droits de la nature qui n’est pas impliqué dans cette affaire, affirme que la pétition du groupe « a le potentiel de transformer la loi de diverses manières ».

« En cas de succès, cette affaire pourrait inspirer les avocats et les professionnels de divers domaines juridiques à élargir leurs pratiques traditionnelles pour inclure la voix de la nature », a déclaré Wilson, directeur exécutif du Earth Law Center, basé aux États-Unis, dans un courriel à CBC.

« Les possibilités sont immenses. Au fil du temps, l’ensemble du système juridique pourrait être réinventé pour représenter toute la vie sur Terre, pas seulement les humains. Les humains ne sont qu’une partie d’un vaste réseau de vie interconnecté. Notre système juridique ne devrait-il pas refléter cette réalité ? , aussi? »

Le mouvement pour les droits de la nature, dit-il, se joue sur plusieurs fronts partout dans le monde. L’exemple le plus célèbre, dit-il, est peut-être Naruto, le singe macaque dont les selfies de 2011 sont devenus viraux.

Ces images ont déclenché une longue et très médiatisée querelle de droits d’auteur entre le photographe animalier David J. Slater, qui affirmait que les images étaient les siennes, et le groupe de défense des droits des animaux, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), qui affirmait qu’elles appartenaient à Naruto.

L’auteur Robert McFarlane, deuxième en partant du bas, était dans la forêt pour faire des recherches sur son prochain livre, Is a River Alive ? La co-auteure de la chanson, la mycologue Giuliana Furci, arrive deuxième en partant du haut. (Soumis par Robert Macfarlane)

PETA a perdu cette affaire mais d’autres efforts visant à garantir les droits des non-humains ont été couronnés de succès, a déclaré Wilson.

Le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande, par exemple, a obtenu la personnalité juridique en 2017 grâce à un traité avec plusieurs tribus maories.

Et en 2024, une organisation affiliée à l’ONU appelée Sounds Rights a donné à « Nature » sa propre page d’artiste sur Spotify utilisant les bénéfices pour soutenir des projets de conservation.

Débuts à la COP16

Bien que la loi sur le droit d’auteur soit complexe, Mcfarlane dit qu’il considère cette affaire comme « une chose très simple ».

Chanson des cèdres a été écrit lors d’une expédition à Los Cedros pour collecter et nommer de nouvelles espèces de champignons. Macfarlane, connu pour ses écrits sur la nature, était là pour faire des recherches sur son prochain livre, Une rivière est-elle vivante ?

Sans Los Cedros, dit-il, la chanson ne pourrait pas exister.

« La forêt lui a absolument donné vie », a-t-il déclaré.

Sheldrake a interprété la chanson en direct mardi lors de la COP16, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, à Cali, en Colombie. Macfarlane dit que c’est un début approprié.

« Il nous semble, vous savez, vraiment, vraiment important et symbolique, alors que le monde se réunit à la COP, de reconnaître que la diversité de la vie et son épanouissement sont vitaux pour nous et pour tant d’espèces au-delà de nous », a-t-il déclaré.