Une Ford neuve dans la vitrine du showroom ?

Les ricanements ont traversé les cercles d’initiés politiques cette semaine, lorsqu’il a été révélé que l’équipe de campagne du chef progressiste-conservateur Doug Ford avait si peu confiance en lui qu’elle a exigé qu’il puisse apporter des feuilles de triche avec lui au débat. Cela a dû irriter le premier ministre profondément anxieux de l’Ontario.

Comme Donald Trump, l’angoisse la plus profonde de Ford est perçue par ses «élites» détestées comme pas très intelligentes et quelque peu vulgaires socialement. C’est ce qui se cache derrière les fanfaronnades de tous les populistes au visage rouge. À quoi pensait son équipe de campagne lorsqu’elle a publiquement signalé qu’il n’était pas la lame la plus tranchante du tiroir?

Les débats et les entretiens difficiles en tête-à-tête sont des tests de caractère, de compétence et de confiance. C’est pourquoi sa campagne a refusé les entrevues très médiatisées avec Steve Paikin et les émissions matinales de CBC Radio dans toute la province. Sa campagne précédente a été marquée par des interviews douloureusement embarrassantes avec des journalistes forts comme Robyn Bresnahan.

De nombreux populistes avec plus de bêtises que de cerveaux ont été de grands succès politiques – Ralph Klein, Mike Harris, Bill Vander Zalm – donc ce n’est pas une faiblesse fatale. Cependant, cela conduit souvent votre équipe de campagne à être trop désespérée pour protéger votre connaissance peu convaincante des problèmes d’un examen approfondi.

Récemment, ils ont pris une tournure différente dans la gestion de l’image de Ford et ont abandonné la pose du “gars ordinaire” – dans un T-shirt en sueur au Ford Fest, un hot-dog dans une main et une bière dans l’autre – pour quelque chose d’un peu plus premier. Ses briefings sur la pandémie étaient doux, empathiques, voire parfois passionnés.

Les ministres «adultes» autour de lui ont reçu une grande partie du crédit pour le changement, mais ils sont pour la plupart tous partis maintenant – laissant plus d’adolescents comme Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation à la barbe rare et sans enfant, aux commandes. Une autre ampoule faible, qui croit apparemment que la reconstitution d’une vente aux enchères d’esclaves n’est que des gars qui s’amusent. C’est lui qui a saccagé le programme d’études, la taille des classes et les enseignants de l’Ontario avant que la pandémie n’oblige le gouvernement à faire marche arrière et à embrasser bon nombre de ses anciens ennemis : les enseignants, les infirmières et les fonctionnaires.

La chef vétéran du NPD Andrea Horwath et le nouveau chef libéral Steven Del Duca frapperont sûrement Ford avec ces cicatrices et d’autres que l’Ontario porte. Ils rappelleront aux électeurs les abus de Ford envers les parents qui luttent pour trouver des programmes abordables pour leurs enfants autistes. Ou le meurtre par Ford du programme pionnier de plafonnement et d’échange de l’Ontario. Le programme « Nouveau et amélioré ! » Le mannequin Doug Ford a récemment présenté son programme vert : de l’essence bon marché.

Pour les électeurs de la RGT, cependant, la promesse la plus insultante est peut-être sa vantardise qu’il a l’intention de gaspiller des milliards sur une nouvelle autoroute inutile à traverser des terres agricoles à la périphérie du joyau agricole inestimable de l’Ontario, le Holland Marsh. C’est vraiment hors marque pour la nouvelle Ford, et c’est un retour aux diatribes de l’ancienne Ford sur les élites de la «guerre contre la voiture».

Ses points de discussion affirmaient que cela ne coûterait que 10 milliards de dollars et épargnerait aux navetteurs des heures de lutte dans la circulation. Ceux qui ne sont pas piégés dans une vision de l’avenir des années 1960 – c’est-à-dire presque tous les urbanistes, experts en transport en commun et en circulation de la province – disent que cela coûtera probablement beaucoup plus cher et ne fera gagner que quelques secondes de temps de trajet. On se demande combien de maisons abordables ces milliards pourraient construire.

Lorsque les conservateurs dépendent financièrement de riches bailleurs de fonds – cela définit certainement ce gang – et qu’ils se vantent d’une politique clairement absurde, suivez l’argent. Le terrain traversé par cette autoroute appartient à plusieurs des familles de développement les plus riches de Toronto. Il verra leurs valeurs foncières adjacentes monter en flèche. Comme le chantait autrefois Malvina Reynolds, ils ensemenceront ces terres agricoles avec des centaines de “petites boîtes à flanc de colline, de petites boîtes faites de ticky-tacky”.

Le Globe a révélé que de nombreux dirigeants de ces empires familiaux sont parmi les plus gros contributeurs de Doug Ford. Assurément, l’Ontario mérite un gouvernement moins lâche — un gouvernement qui ne soit pas piégé dans des visions du passé. Une dirigée par un premier ministre qui n’a pas besoin d’aide-mémoire.

