Une fonctionnalité Google Photos inédite est désormais disponible sur la série Galaxy S24

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR Les téléphones Galaxy S24 de Samsung ont la capacité de coloriser les images en noir et blanc.

Cette fonctionnalité a été révélée pour la première fois pour Google Photos en 2018, mais n’a pas encore atterri sur le service.

Les photos colorisées de Samsung sont loin d’être parfaites, mais cette fonctionnalité reste impressionnante car elle fonctionne sur l’appareil.

Google a annoncé une fonctionnalité plutôt intéressante pour Google Photos en 2018, promettant de vous permettre de coloriser des photos en noir et blanc. Nous attendons toujours que cette fonctionnalité arrive sur la plateforme photo de Google après toutes ces années, mais il semble que l’option soit désormais disponible sur la série Galaxy S24.

Pronostiqueur Univers de glace noté sur X que la gamme Galaxy S24 vous permet en effet de coloriser des clichés en noir et blanc via l’application galerie. Nous avons pu confirmer cette fonctionnalité sur le Galaxy S24 Ultra d’un collègue et la tester. Il convient également de noter que cette fonctionnalité fonctionne localement, vous n’avez donc pas besoin d’une connexion Internet active (une victoire pour la confidentialité).

La colorisation sur la série Galaxy S24 est cependant aléatoire. Il semble avoir du mal avec les gens, en particulier, comme nous pouvons le voir ci-dessous. En fait, cela a donné au musicien Doug Martsch une couleur de t-shirt totalement différente, comme on le voit ci-dessous. La colorisation ne s’étendait pas non plus à l’éclairage rouge et bleu projeté derrière lui (mais cela est compréhensible). L’image colorisée du selfie est beaucoup plus précise, même si le teint de ma peau et la couleur de ma chemise sont beaucoup plus chauds que l’image originale.

S’éloignant des personnes, la fonction de colorisation de la gamme Galaxy S24 semble bien fonctionner lorsqu’il s’agit de paysages et de bâtiments. L’image colorisée du bâtiment du Congrès américain est un effort solide, même si les arbres manquent de teintes automnales plus vibrantes et qu’une grande partie du bâtiment est désormais jaune.

L’image colorisée des iPhones s’écarte également nettement de l’original, avec une balance des blancs globale beaucoup plus froide et le tableau en arrière-plan ressemblant à un tableau complètement différent. Les couleurs de l’iPhone ne sont pas parfaites, mais elles sont pour la plupart assez proches des teintes d’origine et nous ne voyons pas de choix de couleurs tout à fait flagrant pour elles.

Il convient néanmoins de rappeler que ces images colorisées ont été réalisées sur un smartphone et sans connexion internet (le téléphone était en mode avion). Ces images sont donc extrêmement impressionnantes en elles-mêmes. Nous pensons également que Samsung affinera la fonction de colorisation pour de meilleurs résultats.