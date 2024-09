Une fonctionnalité de conception intelligente pour les bagages à main roulants

Ce n’est qu’une question de temps avant que la Chine ne devienne connue pour son design industriel innovant. Le pays est aux prises avec une réputation de piratage de conceptions, une réputation gagnée grâce aux systèmes existants ; mais avec 1,4 milliard de personnes, les concepteurs intéressés par la véritable innovation finiront par percer.

Malheureusement, ce processus de croissance sera largement opaque pour nous, Occidentaux ; Les médias de design anglophones du pays sont pour le moins peu communicatifs. À titre d’exemple, cette conception pour un bagage à main à roulettes :

Il s’agit d’une fonctionnalité intelligente, vraisemblablement destinée aux voyageurs fréquents qui aiment faire leurs courses en franchise de droits. La conception a été répertorié parmi les dix meilleurs produits de conception d’excellence produit dans la ville de Shijiazhuang, dans le Hebei.

Le truc : seules ces deux images basse résolution ont été fournies, toutes deux coupées ; Peut-être plus incroyable encore, ni le concepteur, ni le fabricant, ni même le nom du produit ne sont répertoriés ! Les recherches d’images inversées sont vides, nous ne pouvons donc malheureusement pas en savoir plus. Espérons que les médias chinois du design commenceront à promouvoir de manière plus approfondie leurs créations locales à l’étranger.