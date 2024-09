Une fonctionnalité clé pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez

Lorsque Apple a lancé la série iPhone 16 le vendredi 20 septembre, elle ne disposait pas d’un élément majeur du puzzle : l’intelligence artificielle. La première partie de l’approche d’Apple en matière d’intelligence artificielle devrait arriver sur tous les modèles d’iPhone 16 (ainsi que sur l’iPhone 15 Pro et Pro Max) le mois prochain avec la mise à jour iOS 18.1. Mais un nouveau rapport indique qu’un élément clé pourrait être présent plus tôt que prévu.

Nouveau Siri à venir sur iPhone 16. Pomme

L’assistant virtuel Siri devrait faire l’objet d’une refonte majeure avec Apple Intelligence, mais des rapports précédents suggéraient qu’il n’arriverait pas avant le printemps prochain, soit dans environ six mois. Cependant, il semble désormais qu’une partie de l’assistant intelligent Siri pourrait être intégrée à une version iOS plus tôt que prévu, selon Mark Gurman de Bloomberg dans son dernier article. Bulletin d’information Power On.

ForbesLe changement de conception de l’iPhone 17 d’Apple promet une mise à niveau attendue depuis longtemps, selon un nouveau rapport

Les premiers signes d’Apple Intelligence, autres que ceux des bêta-testeurs, sont « probablement une sortie pour les consommateurs dans quelques semaines », iOS 18.1 étant attendu pour la mi-octobre. Ensuite, d’autres fonctionnalités, comme la possibilité de créer des émojis sur mesure ou des images spécifiques à partir de saisies de texte, seront disponibles dans iOS 18.2. « L’entreprise espère que cette version ne comportera aucun bug début novembre afin de pouvoir la livrer d’ici décembre », explique Gurman.

Ensuite, iOS 18.3 devrait être terminé avant la fin de l’année, pour un déploiement en janvier. C’est là que les choses deviennent intéressantes. On pensait auparavant que Siri, plus intelligent, arriverait dans iOS 18.4, attendu en mars. Mais si iOS 18.4 « inclura de nombreuses nouvelles fonctionnalités de Siri », explique Gurman, il nuance en ajoutant que « certaines sont envisagées pour iOS 18.3, d’après ce qu’on m’a dit ».

Cela signifie que certaines des nouvelles fonctionnalités de Siri, mais pas toutes, pourraient être intégrées aux iPhones dans les premières semaines suivant le Nouvel An. Cela a du sens : si Apple est en mesure d’annoncer que certaines fonctionnalités intelligentes de Siri arriveront quelques jours après la fin de l’année, cela pourrait rendre l’iPhone plus attrayant pour les cadeaux de fin d’année.

L’enthousiasme suscité par les nouveaux iPhones réside en grande partie dans leur nouveau contrôle de l’appareil photo, leur meilleure protection frontale en verre Ceramic Shield et leur plus longue durée de vie de la batterie, mais pour une fois, les annonces logicielles étaient tout aussi convaincantes. Si Apple parvient à améliorer Siri le plus tôt possible, cela augmentera son attrait.

ForbesApple iOS 17.7 ou iOS 18 Nouveau logiciel iPhone : devriez-vous effectuer une mise à niveau ?