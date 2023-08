Une fois relégués en simple Cousin pauvre oublié, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty font honneur aux doubles

D’une chose dont je suis certain, c’est que Boe Mathias, l’entraîneur danois sous la direction duquel Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont atteint le numéro 2 mondial, mérite un Bharat Ratna, rien de moins.

Boe a navigué dans les eaux dangereuses et perfides du badminton mondial, en particulier l’événement du double masculin qui teste les capacités humaines jusqu’aux limites, et a dirigé ses pupilles, incroyablement proches de ce chiffre magique, 1 au classement mondial.

Mais cet article n’est pas sur les grandes victoires de notre duo dynamique de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty et la façon dont ils ont anéanti le meilleur des oppositions, par exemple, ils ont battu 1, 2 et les 5 paires classées à l’open coréen la semaine dernière pour obtenir le titre. Il s’agit de la façon dont les événements en double ont captivé l’imagination des fans de badminton et des jeunes navetteurs en herbe et de la façon dont l’événement et ses praticiens ont été traités par la Badminton Association of India (BAI) dans un passé proche.

Leroy D’Sa, le grand papa du double masculin au pays, après avoir accédé au statut de légende en remportant sept titres de champion national au cours d’une fabuleuse carrière, quand les championnats nationaux étaient le seul baromètre pour tester l’excellence d’un navetteur, est un fan extrême de Rankireddy et Chirag Shetty.

«Ces garçons avec leurs exploits sur le circuit ont catapulté des victoires en double masculin pour éliminer effrontément les simples des gros titres. Ils reçoivent à juste titre les éloges et l’adulation du pays », a-t-il déclaré.

« Et ce sont les stars d’aujourd’hui. À notre époque et à votre époque aussi Sanjay, vous avez également représenté l’Inde au plus haut niveau mondial, même après avoir battu des stars internationales pour apporter des lauriers et du respect au pays, mais nous n’étions guère reconnus.

« Une autre chose qui se passe, c’est que de jeunes joueurs en herbe se tournent pour devenir des spécialistes du double. C’est de bon augure pour le pays car nous aurons bientôt une bonne et abondante matière première pour l’avenir », a-t-il ajouté.

Les événements de double ont longtemps été traités comme des cousins ​​pauvres et éloignés des simples.

Le BAI a pendant un certain temps sélectionné des équipes nationales pour des événements internationaux après des performances en simple. C’était indépendamment du fait que la majorité des tournois de haut niveau mondial dans les championnats par équipe avaient trois doubles et deux simples au format. Prenez Thomas et Uber Cups, CWG et les championnats par équipe d’Asie, et la Sudirman Cup a un événement en double.

Pourtant, le BAI de ces années-là ne s’est pas soucié de ces subtilités et a joyeusement poursuivi son concept de badminton.

Voyons donc comment les légendes du double se sont comportées dans les championnats nationaux. Leroy a remporté sept titres et a dominé l’événement. Cinq titres ont été remportés par Romen Ghosh, et Nandu Natekar et Jessel Ismai. Quatre titres ont été remportés par Partho Ganguly.

Du côté des femmes, il y avait des noms énormes. Jwala Gutta a remporté 14 titres étonnants et Ami Ghia, avec ses coups gracieux et charmants, en a sept dans son chat. Mais Madhumita Bisht a un incroyable 20 titres en double mixte et neuf en double féminin.

Pourtant, c’est Prakash Padukone dont le record de neuf titres en simple est admiré et discuté. Les médias sont également à blâmer pour avoir gardé les sosies dans l’ombre. Ils n’ont pas couvert les épreuves de double avec le même zèle et la même concentration. Ils ont analysé les matchs de simple jusqu’à la corde et avec autorité, mais les doubles ont toujours été une conséquence.

En fait, la plupart du temps, la couverture des doubles consistait simplement à donner les scores à la fin du rapport. Le BAI ne parlait lui aussi que des célibataires.

Le ministère des sports était également coupable. L’ancien champion asiatique et national Dinesh Khanna m’a raconté une fois une anecdote qui montrait à quel point le gouvernement ne se souciait pas non plus des doubles et de ses pratiquants.

L’équipe nationale voyageait pour un important championnat international, qui était une épreuve par équipe. Mais le BAI a sélectionné une équipe de seulement 4 membres. Dinesh, étant un joueur basé à Delhi, a ensuite été chargé de découvrir s’il y avait une chance d’ajouter un joueur à l’équipe.

Le gouvernement Babouresponsable du badminton, a dit sans ambages à Dinesh qu’aucun joueur ne pouvait rejoindre l’équipe.

« Quel est le besoin pour vous 4 d’avoir plus de joueurs ? Vous pouvez former deux paires entre vous et jouer l’événement. »

Il ne savait manifestement pas quelles étaient les exigences de l’équipe et/ou des joueurs.

Une autre icône du double messieurs est Romen Ghosh qui est 5 fois vainqueur des championnats nationaux, a un constat. «Les équipes ont été sélectionnées sur la performance des simples à mon époque. C’est pourquoi les appariements de longue date n’ont pas pu être faits. C’était au joueur senior de l’équipe de faire la sélection des paires. Donc, invariablement, nous avions des combinaisons de scratch à jouer. Alors que le reste des pays avaient des spécialistes en double, nous avions des navettes en simple qui jouaient en double. Maintenant, les choses ont changé et c’est pourquoi vous avez des joueurs comme Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty qui nous apportent ces excellents résultats. Ils ont fait des merveilles et ont changé la façon futile dont nous nous comportions auparavant. Les célibataires ont été mis en veilleuse. Et les parents sont également d’accord pour que leur enfant se spécialise dans le double car il y a une grande couverture médiatique et on peut en faire une carrière. »

Dernier mot à Boe sur la question que je lui ai posée après que le formidable duo ait remporté l’Open de Corée, si Rankireddy et Chirag auront toujours soif de succès et combien de temps ils pourront rester au top.

«Oh, rester au sommet dépend d’eux. Ils sont encore assez jeunes et ont toute leur carrière devant eux. En ce qui concerne la soif de succès, permettez-moi de vous dire qu’ils ont eu beaucoup de succès ces derniers temps. goûté le succès et aimé ».

Eh bien, nous les fans l’espérons aussi.