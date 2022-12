Une fois que vous aurez essayé un Galaxy Fold, vous ne reviendrez plus jamais

La GooglePixel 7 La ligne a reçu de bonnes critiques lors de son lancement en octobre. Non seulement le Pixel 7 et Pixel 7 Pro pousser la photographie vers près des niveaux DSLR, les deux le font pour environ 600 $ et 900 $, respectivement. Mais même avec tous ces points positifs, il y a un autre téléphone qui me ramène sans cesse.

Bien que j’ai inséré ma carte SIM dans le Pixel 7 que Google a fourni pour examen, je ne peux tout simplement pas éteindre complètement ma carte personnelle. Galaxy Z Fold 3 — Samsung pliable à 1 800 $ de l’année dernière — avec son grand écran intérieur rabattable et son écran extérieur mince en forme de barre chocolatée.

Alors qu’un téléphone pliable et un téléphone à dalle traditionnel sont déjà très différents, Google et Samsung ont adopté des approches distinctes à la fois pour le matériel et les logiciels – et je pense que Samsung le fait mieux. Je sais que ce n’est pas une opinion largement répandue – les pliables ne représentent encore qu’une infime fraction du marché total. Mais mon expérience avec deux téléphones phares très différents mérite d’être analysée, d’autant plus que les gens commencent à faire des comparaisons et à rechercher des mises à niveau de téléphone pour les vacances.

La puissance d’un grand écran de téléphone



La plupart des choses que vous pouvez faire sur un écran de 7,6 pouces fonctionnent également sur un écran de 6,4 pouces. Mais le rapport d’aspect – la mesure de la place ou de la finesse d’un écran – fait une grande différence. Le Z Fold 3 beaucoup plus large, lorsqu’il est déplié, offre un écran spacieux et presque carré qui donne au Pixel 7 une sensation d’étroitesse et de compromis.

Au lieu que les bandes dessinées soient écrasées sur un écran de téléphone traditionnel, où vous devez zoomer et dézoomer pour voir des panneaux individuels, le Z Fold 3 donne l’impression de lire une page réelle.

Les écrans avant et intérieur du Z Fold 3 de Samsung sont des écrans Super AMOLED 120 Hz haute résolution avec des noirs profonds, des couleurs riches et des animations soyeuses. Le Pixel 7, à un tiers du prix, dispose d’un écran de résolution respectable de 2 400 x 1 080 pixels à 90 Hz et d’un AMOLED compétitif sinon au niveau de Samsung. Félicitations pour la valeur du Pixel 7, mais jouer à Genshin Impact sur un grand écran de 7,6 pouces signifie un monde de jeu beaucoup plus riche.

Amusement multitâche



Sur mon Galaxy Z Fold 3, je peux utiliser quatre applications à la fois. C’est encombré, mais c’est aussi cool. J’utilise souvent deux ou trois applications simultanément, avec YouTube et Twitter dans deux coins et Reddit sur le reste de l’écran.

J’ai également écrit des articles sur mon Z Fold 3 à l’aide d’un clavier et d’une souris Bluetooth, en le traitant comme un petit Galaxy Tab. D’un côté, j’aurai Google Docs ouvert et de l’autre, Slack ou un site Web que je vérifie. Ce n’est pas idéal, mais en un rien de temps, le travail est fait.

Le multitâche sur le Pixel 7 semble gênant en comparaison. L’interface utilisateur du Pixel présente des écarts plus importants entre deux applications, utilisant de précieux points de résolution qui pourraient plutôt être utilisés pour afficher des informations.

Le logiciel de Samsung prend de l’avance



La sagesse conventionnelle dit que la ligne Pixel de Google offre l’expérience Android définitive. Après tout, Google fabrique Android, donc un téléphone Android fabriqué par Google aurait la meilleure conception logicielle avec un minimum de gadgets. Mais après avoir utilisé le Z Fold 3 pendant un an et le Pixel 7 depuis octobre, je trouve que l’interface utilisateur One de Samsung est plus intuitive et fait avancer les choses plus rapidement.

Moins il faut de tapotements pour accomplir une tâche, mieux c’est. Lors de l’ouverture de l’application de téléphone de Samsung pour passer des appels, balayer vers la droite sur un nom passe un appel et balayer vers la gauche lance un message texte. Sur Pixel, appuyer sur un nom ouvre un menu déroulant plus encombrant avec des options d’appel vidéo ou de texte. Pour appeler, il y a une icône de téléphone séparée sur la droite.

Et lors d’un appel, le Pixel n’a pas de bouton de haut-parleur dédié, ce qui m’oblige à utiliser un autre menu déroulant. Ce ne sont que deux petits exemples et sont loin d’être décisifs. Mais ils montrent que Samsung a prêté attention aux moindres points douloureux pour offrir une meilleure expérience globale.

Les pliables sont l’avenir



Les pliables offrent une fonctionnalité énorme dans une taille relativement petite. Heck, il est même possible d’utiliser le Galaxy Z Fold 4 comme ordinateur personnelbien qu’avec quelques compromis.

Le marché du pliable est encore un créneau cher. Mais j’espère qu’à mesure que les prix baissent, l’appel de masse augmente. Et qui sait, peut-être que Google créera son propre pliable. Des rumeurs pointent déjà vers un Sortie de Pixel Fold 2023. Jusque-là, cependant, le Z Fold 3 a mon attention.