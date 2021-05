Une fois que Rubina Dilaik ira mieux, sera soulagée et pourra confortablement opter pour ‘Khatron Ke Khiladi 11’: Abhinav Shukla

Abhinav Shukla après avoir contesté en Bigg Boss 14 est prêt à effectuer des cascades casse-cou en Khatron Ke Khiladi 11. Il est prêt à faire ses valises pour Cape Town, en Afrique du Sud, où le spectacle va démarrer. Cependant, sa femme et la gagnante de Bigg Boss 24, Rubina Dilaik, positive au COVID-19, sont devenues un sujet de préoccupation pour lui.

Étant préoccupé par sa femme et étant également le mari parfait, Abhinav a déclaré à un grand quotidien: « Oui, je me prépare pour cela. Je veux juste que Rubina aille parfaitement bien. J’ai fait un organigramme pour elle, qui comprend les choses. à faire dans certaines situations en fonction des symptômes d’une personne. Une fois qu’elle ira mieux, je serai soulagée et je pourrai confortablement aller au spectacle. Heureusement, à partir de maintenant, elle a une bonne immunité et se bat bien. Ses symptômes sont stables et tout c’est bien jusqu’ici. Je gère les choses autant que je peux rester ici à Mumbai pendant qu’elle est à Shimla. «

Rubina, quant à elle, est sous le choc du COVID-19 dans sa ville natale, Shimla. L’acteur s’est mise en quarantaine pendant 17 jours et a déclaré qu’elle serait éligible au don de plasma sanguin dans un mois. Elle a également exhorté les personnes qui étaient entrées en contact étroit avec elle au cours des 5 à 7 derniers jours à se faire dépister. Le mari lui manquait et l’a emmenée sur Instagram pour exprimer ses émotions.

Partageant une photo de sa brosse à dents, debout seul sans celle de son partenaire, Abhinav a écrit: «La vie est incomplète sans l’autre… @rubinadilaik», ajoutant un message avec amour: «Guérissez vite bébé».

Le couple avait traversé une période difficile dans leur mariage, mais Abhinav dans l’émission a avoué que l’émission les avait aidés à naviguer et à mieux comprendre leur relation et à renouveler leurs vœux de mariage.