Une fois “pro-vie”, Severino dit qu’il ne voterait pas pour interdire l’avortement au niveau fédéral – Shaw Local

Bien qu’il se soit déclaré « pro-vie » dans le passé, le candidat républicain tentant de renverser un membre du Congrès démocrate de longue date dit qu’il ne voterait pas pour l’interdiction de l’avortement.

“Je crois qu’il y a des cas où les femmes, vous savez, doivent malheureusement prendre cette (décision) et faire face à cela”, a déclaré Joe Severino de Lake Forest, qui se présente contre le représentant américain pour quatre mandats Brad Schneider de Highland Park dans le 10e District, qui comprend le comté de McHenry. “Je crois absolument que personne ne devrait dire à une femme quoi faire de son corps. C’est la ligne de fond.

Il a ajouté qu’il était opposé à l’avortement “tardif”, qualifiant cette pratique de “scandaleuse”.

Severino, candidat pour la première fois, a cherché à clarifier sa position sur l’avortement, évoquant lui-même le sujet à la fin d’un récent entretien avec des représentants du comité de rédaction du Daily Herald.

En réponse à la documentation de campagne envoyée par la campagne de Schneider qui a tenté de dépeindre Severino comme extrême sur la question, Severino a déclaré qu’il avait une vision cohérente “depuis le début”.

Mais son site Web de campagne ne contient plus de références à l’avortement comme il le faisait dès août 2020, lorsqu’il disait : « Joe est pro-vie et croit au caractère sacré de la vie à toutes les étapes. Joe signerait le projet de loi né vivant qui obligerait les travailleurs de la santé à prodiguer des soins de santé à tout bébé qui survit à un avortement », selon le Bibliothèque numérique Internet Archive.

Lorsque la nouvelle du projet de fuite de la Cour suprême a éclaté en mai, Severino publié sur Facebook que l’affaire historique Roe v. Wade “n’aurait jamais dû être réglée par les tribunaux”.

Et dans son récent Daily Herald questionnaire candidatSeverino a embrassé la valeur des droits des États.

« Tout ce que la Cour suprême a fait valoir, c’est qu’il s’agit d’une question d’État. Le Congrès devrait rester à l’écart », a-t-il écrit. « La Constitution définit ce qui est une question fédérale par rapport à ce qui est une question d’État. C’est pourquoi nous avons des services de police locaux et non des services de police nationaux. Le peuple de chaque État, par l’intermédiaire de ses représentants élus, peut prendre lui-même des décisions, en particulier sur des questions qui ne sont pas régies par la Constitution. »

Schneider, qui a été approuvé par une foule de groupes de défense des droits à l’avortement, dont l’Organisation nationale pour les femmes, Planned Parenthood et NARAL Pro-Choice America, faisait partie des membres de la Chambre des représentants qui ont voté pour codifier les droits à l’avortement avant et après l’arrêt Dobbs de la Cour suprême. décision qui a renversé Roe. Bien que le projet de loi ait été approuvé par la Chambre, il n’a pas été adopté par le Sénat.

“Le choix de se faire avorter est une décision privée qui appartient aux discussions entre une femme, sa famille et son médecin”, a déclaré Schneider lors d’un entretien séparé avec le comité de rédaction du journal.

“Il ne s’agit pas seulement d’une femme qui a une grossesse inattendue et décide que ce n’est pas le bon moment”, a-t-il poursuivi. “C’est la femme qui était en voyage d’affaires de Chicago au Texas depuis l’Indiana, et quelque chose de catastrophique s’est produit avec sa grossesse. Elle et son partenaire veulent le bébé plus que toute autre chose. Mais la vie arrive et parfois les choses ne marchent pas. Vous devez protéger la vie de la mère. Et parfois, c’est la pire nouvelle qu’une famille puisse entendre — qu’il y a un problème avec un fœtus et qu’il n’est pas viable ou qu’il a cessé de respirer. Le cœur a cessé de battre. … La santé de chacun est distincte, homme ou femme.

Le 10e district nouvellement redessiné englobe des parties des comtés de Cook, Lake et McHenry, commençant à Wilmette et remontant jusqu’à la frontière de l’État du Wisconsin, puis s’étendant aussi loin à l’ouest qu’Hébron.

