Une fois plein d’espoir, les démocrates de l’Iowa courent contre le sénateur Grassley

WEST DES MOINES, Iowa (AP) – Lorsque Michael Franken a remporté l’investiture démocrate au Sénat en juin, de nombreux membres du parti désabusé de l’Iowa ont pensé qu’ils avaient atterri sur un candidat qui pourrait peut-être – peut-être – inverser leur humble glissement dans l’État.

Après tout, l’amiral de la marine à la retraite a remporté 76 des 99 comtés, dans toutes les régions de l’État, notamment le nord et l’ouest conservateurs de l’Iowa. Son hésitation lors de la campagne primaire à soutenir les interdictions d’armes et l’annulation des prêts universitaires étaient des signes qu’il visait à faire appel aux démocrates modérés et même à certains républicains fatigués du titulaire Chuck Grassley après quatre décennies au pouvoir.

Mais ces ambitions commencent à s’estomper à l’approche du jour des élections, le 8 novembre. La quête de Franken pour renverser le républicain le plus haut placé au Sénat a été blessée par des allégations selon lesquelles le démocrate aurait embrassé un ancien assistant de campagne sans autorisation. La campagne de Franken a nié cette affirmation.

Il a déjà défié les sceptiques, battant l’ancienne représentante Abby Finkenauer, mieux connue et mieux financée, en primaire. Néanmoins, de nombreux démocrates reconnaissent qu’une course toujours considérée comme un long shot risque de glisser fermement hors de portée.

Pour la démocrate Marcia Nichols, ancienne directrice politique de longue date du plus grand syndicat d’employés publics de l’Iowa, l’allégation, “quoi qu’il en soit, cela rend les choses plus difficiles maintenant”. Mais elle a noté que Franken avait affronté Finkenauer, “qui était assez populaire et l’a largement battue. Je ne le radie pas.

Les obstacles semblaient lointains lors d’un récent arrêt de campagne alors que Franken, dans sa casquette standard de la marine, a exhorté des centaines de partisans par un chaud après-midi d’automne dans la banlieue de Des Moines à rallier les républicains qui pourraient vouloir un changement après 42 ans de Grassley au Sénat.

“Les habitants de l’Iowa se réveillent tous les jours en faisant des choses difficiles”, a déclaré Franken. “Cela prend, dans l’environnement d’aujourd’hui, beaucoup de courage.”

Pour gagner, Franken devrait partager les électeurs avec la gouverneure républicaine Kim Reynolds, une fervente conservatrice sociale et fervente partisane de Donald Trump qui est favorisée dans sa campagne de réélection. Il devrait défier une décennie d’ascension républicaine dans l’Iowa, rendue plus difficile au cours d’une année électorale où les démocrates majoritaires au Congrès sont confrontés à des vents contraires économiques et à une approbation tiède du président démocrate Joe Biden.

Les défis de Franken font partie d’un renversement de fortune plus large pour les démocrates.

Il y a dix ans, Grassley et le démocrate progressiste à cinq mandats Tom Harkin étaient sénateurs de l’Iowa. Les démocrates détenaient trois des cinq sièges à la Chambre des États-Unis et une faible majorité au Sénat de l’État. Aujourd’hui, la représentante Cindy Axne de West Des Moines est la seule démocrate de l’Iowa au Congrès et elle est considérée comme l’une des plus vulnérables de son parti cet automne. L’emprise du GOP sur la maison d’État est la plus longue du parti depuis plus de six décennies.

La victoire retentissante de Franken à la primaire a offert une lueur d’opportunité aux démocrates.

Un mois après la primaire, Franken n’était devancé par Grassley que de 8 points de pourcentage parmi les électeurs probables dans un sondage Des Moines Register / Mediacom Iowa. Cela indiquait une course potentiellement plus proche que celle à laquelle Grassley a été confronté depuis qu’il a vaincu le sénateur démocrate John Culver en 1980.

Sans l’aide de la branche de campagne nationale des démocrates au Sénat, Franken a levé 8,3 millions de dollars cette année, dont 3,6 millions de dollars au troisième trimestre. Grassley avait rapporté avoir levé 7,5 millions de dollars jusqu’à la fin juillet mais n’avait pas publié son total pour la période juillet-septembre. Ce rapport est attendu pour le 15 octobre.

L’approbation de l’emploi majoritaire que Grassley possédait depuis environ deux décennies de sondages du registre Des Moines a récemment chuté: elle a plané en territoire inconnu et était à 46% lors du sondage de juillet.

Racontant également le changement, 64% des électeurs probables ont déclaré dans un sondage du registre Des Moines de juin 2021 qu’ils ne voulaient pas qu’il se présente à nouveau, étant donné le choix de voir quelqu’un d’autre occuper ses fonctions ou de réélire le sénateur pour un autre mandat.

Le changement d’humeur survient alors que Grassley, qui est entré au Sénat en tant que conservateur fiscal de l’ère Ronald Reagan, a tenté de s’adapter à la politique hyper partisane de l’ère Trump.

Face aux questions pointues des électeurs l’année dernière sur les raisons pour lesquelles il avait refusé de dire que le démocrate Joe Biden avait remporté les élections de 2020, Grassley a analysé son langage pour suggérer obliquement que Biden est président à la suite du décompte des voix du collège électoral.

Environ les deux tiers des républicains à l’échelle nationale ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que Biden avait été légitimement élu, selon un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research en juillet 2021.

Il y a un an, Grassley rayonnait lorsque Trump l’a approuvé lors d’un rassemblement à Des Moines qui a attiré 10 000 personnes au parc des expositions de l’État de l’Iowa, où l’ancien président a prétendu à tort qu’il avait remporté les élections de 2020. “Je suis assez intelligent pour accepter cette approbation”, a déclaré Grassley au public, notant la confortable victoire de Trump dans l’Iowa dans cette course.

Grassley a peu fait campagne en public. Il s’est davantage appuyé sur la publicité télévisée, en grande partie critique à l’égard de Franken pour les commentaires qu’il a faits sur la direction de l’État sous la direction républicaine.

Grassley a eu 89 ans le mois dernier et dit qu’il n’a aucune inquiétude quant à la possibilité de terminer un autre mandat de six ans – il aurait 95 ans à la fin d’un huitième mandat. “Absolument pas”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi.

Il a suivi son horaire quotidien, qui, selon lui, comprend se lever à 4 heures du matin, courir 2 milles six jours par semaine et arriver à son bureau à 6 heures du matin.

« À moins que Dieu n’intervienne, je serai au Sénat pendant six ans », a-t-il ajouté.

Franken a évité l’âge de Grassley et a plutôt fait du temps de Grassley au pouvoir sa principale responsabilité. “Nous méritons mieux qu’un sénateur à vie”, a déclaré le démocrate.

Franken a caractérisé l’éloge de Grassley de la décision de la Cour suprême privant les femmes de leur droit constitutionnel à l’avortement comme étant en décalage avec l’Iowa, où les sondages montrent qu’une majorité d’électeurs soutiennent le maintien de la légalité de l’avortement.

Franken, qui soutient l’adoption d’une législation faisant de l’avortement un droit fédéral, détenait un modeste avantage auprès des électrices susceptibles d’être des électrices lors du sondage Des Moines Register/Mediacom de juillet.

Mais la publication d’un rapport de police détaillant le baiser non désiré avec l’ancien membre du personnel de campagne a suscité des questions de la part de certains partisans potentiels de Franken. Le directeur de campagne a publié une déclaration publique selon laquelle l’allégation contenue dans le rapport était fausse et la police l’a qualifiée de non fondée.

Elizabeth Sibers, une étudiante de 22 ans de l’Iowa State University de Waukee qui a assisté au rassemblement de Franken, a déclaré qu’elle aimerait qu’il s’exprime au minimum contre le harcèlement.

“Ça me trouble. Il doit prendre le temps de s’en occuper », a-t-elle déclaré. Sibers reste ouverte à voter pour lui et a déclaré qu’elle voulait “donner à Franken la chance de grandir à partir de cela, et pas seulement de regarder au-delà”.

Grassley a déclaré qu’il ne prévoyait pas d’en faire un problème de campagne. Mais quand Franken l’a traité d'”anti-femme”, pour avoir soutenu l’annulation de Roe v. Wade, Grassley a répondu rapidement et sèchement.

« Vous n’êtes pas en mesure de me faire la leçon sur les femmes, dit-il. “Tu n’es pas en position de faire ça.”

Thomas Beaumont, L’Associated Press