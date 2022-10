Une fois mordue par un requin, Chantelle Doyle veut maintenant les sauver, leur habitat

Chantelle Doyle, 37 ans, s’entraîne dur pour affronter un autre adversaire féroce sur le ring de boxe. Avant la boxe, elle a dû se battre pour la vie avec l’adversaire le plus redouté possible – un requin. Oui, tu l’as bien lu. En août 2020, sur la plage de Port Macquarie, elle a été renversée de sa côte lorsque le grand requin blanc de 2,5 mètres lui a mordu la jambe gauche. Elle ne serait pas en vie aujourd’hui si son partenaire Mark Rapley n’était pas là. Mark a combattu le requin et l’a frappé à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle quitte Chantelle.

Mark a également été aidé par d’autres nageurs pour sauver Chantelle. Elle a ensuite été emmenée dans un hôpital voisin de la Nouvelle-Galles du Sud. Suite à cette attaque, Chantelle a subi de graves lésions nerveuses à la jambe gauche et ne pouvait sentir aucun mouvement.

Chantelle n’a pu retrouver ses forces perdues qu’après deux ans de chirurgie et de rééducation. Malgré cela, elle ne se sent pas satisfaite de la rapidité de son rétablissement. Dans une interview avec ABC News, Chantelle a déclaré que sa jambe était toujours partiellement paralysée.

Comme indiqué dans une interview, Chantelle a déclaré qu’elle s’attendait à beaucoup plus, ajoutant qu’elle souffrait maintenant de douleurs chroniques. Indépendamment de la douleur, elle suit maintenant un programme d’entraînement exténuant de 12 semaines pour se préparer à un combat de boxe caritatif. Les fonds de ce match caritatif seront reversés à l’Australian Marine Conservation Society.

Malgré l’horrible expérience avec les requins, Chantelle est déterminée à les protéger ainsi que leur habitat. Elle a exprimé son souhait dans l’interview. Chantelle a déclaré que cette terrible expérience avec les requins lui a fourni une motivation pour travailler pour l’océan et la conservation du grand requin blanc.

Les grands requins blancs sont au bord de l’extinction en Australie. Non seulement les Grands Blancs, mais 37% des requins sont également menacés à travers le monde. La pêche excessive est avant tout l’une des principales raisons de son extinction. Selon Chantelle, l’Australie peut être un modèle mondial pour la biodiversité.

