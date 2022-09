Une fois le parti de McCain, Arizona GOP revient aux racines d’extrême droite

PHOENIX (AP) – Le mécontentement mijoté d’un segment des républicains de l’Arizona face au célèbre penchant de John McCain pour s’opposer à son parti a débordé à l’hiver 2014 avec la censure du sénateur américain de longue date.

Les alliés de McCain ont répondu par une poussée totale pour reprendre le contrôle du Parti républicain de l’Arizona. Les partisans de la censure ont été évincés ou diminués, et McCain a ensuite vaincu son challenger d’extrême droite lors d’une éruption lors de la primaire de 2016.

Moins d’une décennie plus tard, les forces de droite que McCain a marginalisées au sein du GOP de l’Arizona sont désormais en plein contrôle, avec de profondes implications pour l’un des champs de bataille les plus proches du pays. Les républicains de l’Arizona ont échangé McCain contre Donald Trump.

“Nous avons planté un pieu au cœur de la machine McCain”, a déclaré Kari Lake, faisant un geste poignardant dramatique, dans un discours quelques jours après avoir remporté la primaire républicaine pour le poste de gouverneur début août.

Lake, un ancien présentateur de nouvelles télévisées bien connu, a ravi des segments de la base du GOP de l’État qui sont depuis longtemps en désaccord avec l’establishment de leur parti et veulent que leurs dirigeants affrontent les démocrates, et non des compromis avec eux.

Elle attire de grandes foules enthousiastes qui sont exceptionnellement excitées pour une élection de mi-mandat. Ses fans éclatent en applaudissements enthousiastes lorsqu’elle s’en prend aux médias ou s’engage à repousser “l’invasion” à la frontière sud.

« Elle est pour le contrôle des frontières. C’est une personne MAGA. Elle combat l’establishment. Et cela, pour moi, me suffit », a déclaré Bob Hunt, un républicain de Tucson qui a assisté à un rassemblement sur le lac cet été.

McCain, décédé en 2018, n’a jamais perdu une course dans son pays d’origine. Mais sa marque républicaine de républicanisme est en retrait après que les alliés de l’ancien président qui ont nié les élections ont balayé les primaires du GOP ce mois-ci du gouverneur et du Sénat américain à la législature de l’État.

Kelli Ward, le principal challenger que McCain a battu lors de sa dernière campagne de réélection, a été élue présidente du GOP de l’État en 2019. Elle a rompu avec le précédent pour les chefs de parti et a fait campagne ouvertement pour la liste de candidats de Trump avant la primaire cette année.

C’est en quelque sorte un retour aux sources pour les républicains de l’Arizona, un État avec une longue histoire comme creuset pour les courants émergents de conservatisme.

Barry Goldwater, un sénateur de l’Arizona des années 1950 aux années 1980, a poussé le GOP dans une nouvelle direction, jetant les bases des mouvements conservateurs et libertaires. Il a exprimé les griefs anti-élite et les angoisses raciales qui ont contribué à l’appel de Trump.

McCain a remplacé Goldwater au Sénat, représentant un Arizona remodelé par des décennies de migration. Les jeunes familles ont afflué vers les quartiers abordables de Phoenix et des environs, et les retraités fuyant la neige se sont installés dans de nouvelles communautés de golf attirant les personnes âgées.

McCain a finalement construit un profil national en tant que conservateur fiscal sans peur – même désireux – de renverser le leadership du GOP. Il a contribué à l’adoption d’une législation sur la réforme du financement des campagnes et a travaillé sur une réforme de l’immigration et une législation sur le changement climatique infructueuses. Dans l’une de ses dernières décisions provocantes, il a donné un vote dramatique pour tuer la législation qui aurait abrogé la loi sur les soins de santé de l’ancien président Barack Obama.

McCain a conquis les indépendants et certains démocrates pour être réélu à une écrasante majorité. Mais les apostasies qui ont séduit les électeurs plus modérés ont fait de lui un paria pour beaucoup au sein de son propre parti.

Les démocrates pensent que la liste de candidats soutenus par Trump de cette année leur donne une chance de remporter certains des plus hauts postes sur le bulletin de vote. Si les républicains gagnent, les responsables qui refusent d’accepter la défaite de Trump aux élections de 2020 détiendront les leviers du pouvoir avec la possibilité de définir des lois électorales et de certifier les résultats dans un État qui joue un rôle important dans la détermination du contrôle du Congrès et de la présidence.

Les factions idéologiques sont toujours en tension au sein des partis politiques, et les républicains de l’Arizona ont longtemps accueilli un bras de fer particulièrement bruyant. Les conservateurs du gouvernement pro-business et limités – tels que McCain, l’ancien sénateur Jeff Flake et le gouverneur nommé Doug Ducey – sont ridiculisés comme des «républicains de nom seulement» par une base désireuse de mener des batailles de guerre culturelle.

Pourtant, une grande partie des électeurs républicains aiment la marque de l’establishment. Lake a eu une course primaire difficile contre Karrin Taylor Robson, une femme d’affaires conservatrice et donatrice de longue date des candidats traditionnels des deux partis. Lake, Finchem et les autres alliés réussis de Trump ont tous remporté leurs primaires avec moins de 50% des voix dans les champs multi-candidats.

“Les gens que nous avons mis en place ne sont pas conservateurs”, a déclaré Kathy Petsas, une militante républicaine qui a soutenu les républicains traditionnels lors de la primaire. “Il n’y a rien de conservateur à mentir sur les résultats des élections de 2020. Lorsque nous minons nos institutions démocratiques, il n’y a rien de conservateur là-dedans.

Mais rarement les insurgés ont été aussi dominants qu’ils le sont maintenant en Arizona. Les candidats du GOP pour presque tous les bureaux de l’État poussent des mensonges sur les élections de 2020.

Lake n’a cessé de poursuivre Ducey, McCain, Flake et d’autres qu’elle a qualifiés de « républicains de nom seulement » en route pour remporter la nomination du GOP au poste de gouverneur. Elle s’est jointe à Mark Finchem, qui a remporté la primaire pour le poste de secrétaire d’État, dans un procès visant à exiger le dépouillement manuel des bulletins de vote ; ils ont perdu, mais ont fait appel cette semaine.

Le représentant américain Paul Gosar a été censuré par la Chambre et a perdu ses affectations au comité pour avoir publié une vidéo illustrant la violence contre la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez.

Les principaux gagnants représentent ceux qui contrôlent aujourd’hui le parti républicain de l’Arizona et sont farouchement fidèles à Trump, qui n’était que le deuxième républicain depuis les années 1940 à perdre l’Arizona.

L’année dernière, le parti a censuré la veuve de McCain, Cindy McCain, pour avoir soutenu la campagne présidentielle de Joe Biden, avec Flake et Ducey. Flake a décidé de ne pas se présenter à la réélection en 2018 après que sa critique de Trump a exaspéré la base et promis une féroce bataille primaire.

“Malheureusement, tous ces négationnistes électoraux ont réussi ici en Arizona, dans un État oscillant”, a déclaré Bill Gates, le président républicain du conseil de surveillance du comté de Maricopa, qui a fait face à un contrecoup au vitriol pour avoir défendu les élections de 2020 contre les fausses allégations de fraude de Trump. . «Nous verrons donc si ces gens sont capables de gagner aux élections générales. Je pense que cela nous donnera une idée de la direction que prendra ce parti à l’avenir.

Gates a été censuré par les républicains du district législatif 3 le mois dernier pour avoir déclaré que les candidats du GOP refusant les élections pourraient devoir perdre pour que le parti trouve son chemin.

Rusty Bowers, le président résolument conservateur de la State House, s’est également retrouvé ostracisé par son parti pour avoir pris position contre les mensonges de Trump. Il a perdu la primaire dans sa tentative de passer au Sénat de l’État.

Bowers a déclaré le mois dernier que Trump avait “battu notre parti” et que le GOP de l’Arizona faisait face à un “compte rendu difficile” s’il continuait à intimider ceux qui ne se conformaient pas aux exigences de l’ancien président.

Pour l’instant, l’extrême droite du parti est ascendante et ne voit pas la nécessité de se modérer.

Quelques jours après que Lake ait remporté la primaire du gouverneur, sa campagne partagé une vidéo du discours de Goldwater acceptant la nomination républicaine de 1964 à la présidence.

“Je vous rappelle que l’extrémisme dans la défense de la liberté n’est pas un vice”, a-t-il déclaré. “Et permettez-moi de vous rappeler également que la modération dans la poursuite de la justice n’est pas une vertu.”

La foule a éclaté. Goldwater n’a remporté que six États lors de la deuxième défaite la plus déséquilibrée dans une course présidentielle de l’histoire des États-Unis, mais il est resté un héros pour beaucoup dans son État d’origine.

Le compte Twitter officiel de la campagne de Lake a déclaré qu’un parti uni apporterait “un renouveau conservateur” à l’État lors des élections générales : “Le parti de Goldwater s’est élevé comme un phénix”.

L’écrivain de l’Associated Press Ali Swenson à New York a contribué à ce rapport.

Jonathan J. Cooper, Associated Press