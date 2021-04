RIP Prince Philip. Décrire le duc d’Édimbourg comme un homme remarquable qui a servi notre pays d’une manière extraordinaire est un euphémisme.

Comme la reine l’a dit elle-même dans son discours d’anniversaire de mariage en or: «Il a été, tout simplement, ma force et je suis resté toutes ces années, et moi et toute sa famille, et ce pays et bien d’autres, lui devons une dette supérieure à il réclamerait jamais, ou nous saurons jamais.

🔵 Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

Une fois, j’ai demandé au prince Philip si la reine soutenait West Ham – il a éclaté de rire Crédits: Rex

La reine a décrit Philip comme « ma force » Crédits: Getty – Contributeur

Oui, il pouvait parfois être coloré et controversé – «Je suis impoli», a-t-il dit une fois de lui-même, «mais c’est amusant» – mais c’était l’un de ses charmes.

Il n’était certainement pas aussi étouffant qu’on pourrait l’imaginer comme le mari de la reine. Ce n’est pas qu’il se fichait de ce qu’il disait.

Il l’a certainement fait, mais sa lèvre supérieure n’était tout simplement pas aussi raide que certains autres membres de la famille royale. Alors il a dit ce qu’il pensait – parfois assez franchement.

Je le sais par expérience de première main.

Ma première rencontre avec lui a eu lieu lorsqu’il m’a invité à la cérémonie annuelle de remise des prix du duc d’Édimbourg au St James’s Palace.

Il y avait des centaines de jeunes là-bas, tous attendant avec impatience la collecte de leurs certificats, que nous distribuions.

La reine avec le président de West Ham Terrence Brown et le duc d’Édimbourg Crédit: News Group Newspapers Ltd

La reine et le prince Philip sur l’esprit de Chartwell lors du concours de la rivière du jubilé de diamant en 2012 Crédit: Reuters

Debout à ses côtés à l’avant de la grande salle de la chapelle alors que nous attendions le début de la cérémonie, j’ai décidé de me lancer dans une petite conversation. C’était une erreur.

Pourquoi? Parce que mon petit discours a toujours consisté en football en partant du principe que la plupart des gens ont une opinion ou au moins quelque chose à dire sur le sujet.

Cependant, j’ai rapidement compris qu’il n’était pas un fan par le visage qu’il a tiré alors que j’étais à mi-chemin de ma première phrase.

Sans me décourager, j’ai essayé de briser la tension en lui demandant si c’était vrai. La reine était un partisan de West Ham.

Il avait l’air complètement déconcerté et a dit – a crié, en fait – « Pourquoi diable penseriez-vous cela? »

Plein de regret de la façon dont la conversation se déroulait, j’ai expliqué que c’était l’un des rares terrains de football où aller à Londres, et je l’ai docilement justifié en disant qu’elle avait une fois dévoilé une plaque au stade.

DIPLOMATIE SILENCIEUSE

À ce stade, il a ri si fort que son garde de sécurité est venu, tout comme le prince Philip me disait que si la reine soutenait chaque club, équipe et stade où elle a dévoilé une plaque, elle serait fan de milliers d’équipes. Il avait raison.

Bien qu’il n’ait manifestement pas souffert avec joie les imbéciles, j’ai également été témoin du soin et de l’attention qu’il accordait à chacun des jeunes avec lesquels il s’est engagé alors qu’ils recevaient leur récompense. Il se souciait clairement d’eux et prenait son rôle au sérieux.

En fait, il est difficile de penser à une autre personne qui a eu un impact aussi positif sur les jeunes comme il l’a fait au cours des 70 dernières années, avec le Prix du duc d’Édimbourg maintenant dans 140 pays, engageant des millions de jeunes. .

J’ai eu la chance d’avoir été invité à Buckingham Palace à plusieurs reprises pour des boules de cravate noire et de cravate blanche, ainsi qu’un déjeuner privé avec la reine (qui reste l’un des moments forts de ma vie) et d’autres événements, y compris le ramassage. mon CBE.

Chaque fois que j’ai vu le prince Philip parler avec la reine, leur lien et leur rapport étaient parfaitement clairs.

Ils s’entendaient clairement si bien, même s’ils étaient si opposés. Il était extraverti et un mâle alpha avec un sens de l’humour désinvolte. Elle est timide, avec une diplomatie discrète.

Une photo du prince Philip parmi les fleurs laissées par le public devant les portes du château de Windsor Crédit: AP

Les gens se rassemblent devant le palais de Buckingham pour rendre hommage Crédit: Reuters

Il lui a donné confiance. Et ils avaient toujours tant de choses à dire – pas toujours facile après 70 ans de mariage.

Comme l’a dit le prince Philip: «La tolérance est le seul ingrédient essentiel d’un mariage – pas si important lorsque les choses vont bien, mais vitale lorsque les choses deviennent difficiles.»

Il a expliqué que la reine avait une tolérance sans fin – et clairement il l’a fait aussi.

Ce ne peut pas être facile de vivre dans l’ombre de votre femme. Surtout pas depuis que le prince Philip a sacrifié sa carrière pour l’épouser.

Il a accepté que, dans le mariage, il devrait toujours marcher quelques pas derrière elle, et que leurs enfants prendraient son nom et non le sien.

Pourtant, il fut le premier à s’agenouiller devant elle lorsqu’elle fut couronnée reine, et à lui promettre son service, promesse qu’il honora jusqu’à sa mort.

CHARME ET HUMOUR

Il était extraordinaire pour ce qu’il faisait, mais aussi pour ce qu’il ne faisait pas. Il aurait pu jouer son rôle de manière beaucoup moins gracieuse, comme l’ont fait d’autres conjoints de la famille royale, en essayant de prendre les projecteurs et d’orienter la personne dans la direction qu’elle ne semble pas toujours vouloir aller.

Philip était tout simplement présent, stable, solide et solidaire. Ils disent que derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme forte. Mais il en va de même: derrière chaque femme forte, il y a un grand homme.

Sans son soutien, Sa Majesté n’aurait pas pu être la reine remarquable que nous aimons tous.

Il lui a dit la vérité. Il était son rocher, offrant conseils et soutien en arrière-plan.

Je le sais aussi par expérience de première main. Au fur et à mesure que je construisais ma carrière, travaillant des heures extrêmement longues, je subissais des pressions diverses et nombreuses.

Sans le soutien d’un mari aimant qui m’a apporté un soutien indéfectible, a exprimé son esprit et m’a entouré d’amour, cela aurait été tout simplement impossible.

Le duc d’Édimbourg était un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père aimant Crédits: Getty – Contributeur

Sans le soutien de Philip, Sa Majesté n’aurait pas pu être la reine remarquable que nous aimons tous Crédit: EPA

Ils disent que le leadership bien fait est un travail solitaire. Je sais que c’est vrai. Mais la reine le sait plus que presque n’importe quel humain vivant. Elle est notre chef d’État symbolique et a la responsabilité d’une histoire qui remonte à des milliers d’années.

Sa vie pourrait être plus solitaire que la plupart des autres, mais avec le prince Philip à ses côtés, elle a toujours fait partie d’une équipe. Elle pouvait compter sur sa franchise, son charme et son humour pour l’aider à faire face aux nombreux défis auxquels elle et sa famille ont dû faire face.

Ces défis sont nombreux et variés, de la Seconde Guerre mondiale aux années 1980 et 1990, lorsqu’ils ont subi plusieurs divorces de leurs enfants, la mort de la princesse Diana et un incendie au château de Windsor.

L’année écoulée a peut-être été plus difficile que la plupart des autres, avec la pandémie et les effets dévastateurs qu’elle a eu sur notre pays.

Pendant tout ce temps, le prince Philip a été à ses côtés. Pendant le concours du jubilé de diamant, 670 bateaux ont descendu la Tamise à Londres. J’étais sur le bateau qui naviguait juste à côté du leur en tant qu’invité de l’organisateur.

Pendant quatre longues heures, dans un temps pluvieux misérable et des vents extrêmement forts, j’ai regardé le prince Philip et la reine se tenir ensemble.

La reine et le duc d’Édimbourg regardent un match de polo au Guards Polo Club en 2018

Philip était simplement présent, stable, solide et solidaire Crédit: Getty – Piscine

Pas une seule fois, ils ne se sont assis. Pas une seule fois, ils ne se sont plaints. Ils ont souri et agité dans ce qui doit être un peu une métaphore de la vie qu’ils ont vécue en public.

Sa vie a été consacrée au devoir et à la reine, et sa mort est une énorme perte pour la famille royale. Et le fait qu’il n’y aura pas de funérailles d’État, ni même de funérailles publiques pendant cette crise de santé publique, signifiera qu’ils devront pleurer leur perte en privé.

Peut-être, cependant, que cela comptera comme une bénédiction déguisée, leur donnant le temps de pleurer l’homme qui, en plus d’être le duc d’Édimbourg, était aussi un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père aimant.