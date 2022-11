Une fois frappée par un ventilateur de plafond dans un accident anormal, une femme réapprend à marcher après une opération

Certains incidents nous font croire que « des miracles se produisent ». C’est le cas de Rachel Pighills qui souffrait d’une maladie rare qui aurait pu facilement la laisser paralysée de façon permanente. Heureusement, son opération « miraculeuse » a entraîné une amélioration de son état qu’elle ne devrait pas connaître avant un an. C’est après qu’un bienfaiteur anonyme lui a prêté environ 160 000 £ (1,56 Crores) pour soutenir son traitement qui a fait croire à Rachel qu’il n’y avait pas d’autre cadeau à offrir que le cadeau de la vie !

En août 2018, Rachel a été frappée par un ventilateur de plafond et a été « décapitée en interne » lors du déménagement de sa maison. La femme de 36 ans du Worcestershire, en Angleterre, a été frappée à l’arrière de la tête, ce qui a fait s’enfoncer son cerveau dans sa colonne vertébrale, entraînant une maladie rare appelée instabilité atlantoaxiale. Elle utilisait une minerve et était incapable de bouger après l’accident, a rapporté Metro.

Cependant, elle a été sauvée par un donneur non identifié qui a soutenu son opération chirurgicale au mois de mai de cette année. Même le mari de Rachel, Guy, a collecté 350 000 £ pour acheter une ambulance d’occasion pour l’emmener à Barcelone pour développer un traitement, selon le rapport. Des médecins espagnols ont exécuté une opération de 13 heures à l’hôpital Teknon pour insérer des tiges métalliques dans sa colonne vertébrale et réinitialiser son crâne et son tronc cérébral.

Six mois après son opération, Rachel a constaté une amélioration car elle n’avait plus besoin d’un fauteuil roulant et pouvait vivre sans la minerve la plupart du temps. La mère d’une fille de 14 ans, Rachel, a déclaré : « On ne s’attendait pas à ce que la guérison se passe si bien si rapidement… La croissance osseuse a été ce à quoi on s’attendrait à 12 mois, pas à six mois. Il faut normalement un an avant de commencer à tourner un coin comme celui-ci.

Elle a remercié le donateur et a déclaré : « Je suis reconnaissante envers la femme qui nous a prêté l’argent. Elle est vraiment notre ange gardien. Quel meilleur cadeau à offrir que le cadeau de la vie ?

La famille a mis en place une page de financement participatif pour collecter des fonds afin de rembourser le prêt. Pendant ce temps, Rachel estime qu’elle a encore un long chemin à parcourir et a ajouté : « ‘Si les choses restent comme elles sont ou continuent de s’améliorer, je n’aurai pas besoin de l’autre opération. Ils disent qu’un an et plus pour que le corps guérisse complètement, ça ne fera que s’améliorer, espérons-le.

