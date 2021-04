Pour Shivani Sisodia, 18 ans, de Bharatpur, au Rajasthan, l’enseignement de l’autodéfense est une extension de sa vie depuis deux ans. Étudiante en deuxième année de licence, Shivani a jusqu’à présent enseigné à au moins 1 500 femmes et filles l’art de la légitime défense qui les aidera à se défendre contre les teasers et les harceleurs. Mais l’inspiration de se tourner pour enseigner les arts martiaux aux femmes et aux filles comme elle avait aussi une histoire significative derrière elle.

Shivani et quelques-uns de ses amis qui étaient à l’époque en classe X avaient déjà affronté quelques garçons qui avaient commencé à faire des commentaires obscènes et à les harceler. Les filles ont pu effrayer les garçons après avoir crié, mais cela a fait comprendre à Shivani l’importance de pouvoir se défendre contre n’importe qui. Elle a parlé à ses amis et tout le monde avait une histoire similaire à raconter et ils ont tous dit que personne ne savait comment les combattre. Cela a inculqué à Shivani le courage de surmonter l’obstacle et d’apprendre à se battre, le nouvel Indian Express signalé.

Shivani s’est inscrite peu de temps après à l’école des Karatians du Rajasthan à Bharatpur et a rapidement appris les ficelles des arts martiaux et a réussi à impressionner son entraîneur, Onkar Pancholi, qui est également le directeur de l’école des Karatians du Rajasthan et un entraîneur d’art martial certifié NIS et un détenteur de ceinture noire. .

Pancholi se serait émerveillé de la capacité de Shivani à apprendre si tôt l’art martial. Elle a également remporté une médaille d’argent il y a deux ans lors d’un tournoi national au Pendjab. Shivani est également un joueur de judo de niveau national.

Pancholi et Shivani organisent même régulièrement des campagnes d’autodéfense des femmes dans la ville pour inciter d’autres femmes à apprendre.

L’histoire inspirante de Shivani a également motivé ses frères et sœurs à se lancer dans les arts martiaux et à y exceller. Ils ont bâti sur leur confiance et l’un d’eux est championne de judo tandis qu’une autre sœur est ceinture noire de taekwondo.

