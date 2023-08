Une fois en voie d’extinction, les singes dorés du Brésil ont rebondi de la fièvre jaune, selon les scientifiques

Il y a maintenant plus de tamarins-lions dorés bondissant entre les branches dans la forêt tropicale brésilienne qu’à tout moment depuis que les efforts pour sauver l’espèce ont commencé dans les années 1970, révèle une nouvelle enquête.

Autrefois au bord de l’extinction, avec seulement environ 200 animaux à l’état sauvage, la population a rebondi à environ 4 800, selon une étude publiée mardi par l’association brésilienne à but non lucratif Golden Lion Tamarin.

« Nous célébrons, mais gardons toujours un œil sur les autres menaces, car la vie n’est pas facile », a déclaré le président de l’association, Luís Paulo Ferraz.

Les tamarins-lions dorés sont de petits singes à longue queue et à fourrure cuivrée qui vivent en groupes familiaux dirigés par un couple accouplé. Habituellement, elles donnent naissance chaque année à des jumeaux, que tous les membres de la famille contribuent à élever en leur apportant de la nourriture et en les portant sur leur dos.

Les singes, qui ne vivent que dans la forêt atlantique du Brésil, sont toujours considérés comme en voie de disparition.

L’enquête auprès de la population s’est déroulée sur environ un an. Les chercheurs se sont rendus à des endroits spécifiques et ont vérifié si les singes répondaient aux enregistrements du long appel des tamarins, ce qui signifie essentiellement « Je suis là. Es-tu là? » a déclaré James Dietz, biologiste et vice-président de l’organisation américaine à but non lucratif Save the Golden Lion Tamarin.

Les nouveaux chiffres de la population sont remarquables car l’espèce avait connu un déclin brutal suite à une épidémie de fièvre jaune. En 2019, il y avait 2 500 singes, contre 3 700 lors d’une enquête de 2014.

Les scientifiques sont intervenus en vaccinant plus de 370 singes contre la fièvre jaune, en utilisant des vaccins adaptés à partir d’une formule pour l’homme – une approche assez nouvelle pour la conservation.

Les scientifiques « ne peuvent pas identifier une seule cause exacte de la reprise », mais pensent que plusieurs facteurs peuvent être en jeu, a déclaré Carlos R. Ruiz-Miranda, un biologiste de l’Université d’État du nord de Rio de Janeiro qui a conseillé l’étude de la population.

Premièrement, l’épidémie de fièvre jaune s’est atténuée, peut-être en raison d’une combinaison du cycle naturel du virus et de la campagne de vaccination.

Les animaux peuvent également bénéficier d’une augmentation de l’habitat forestier, a déclaré Dietz, qui est également associé de recherche à l’Institut de biologie de la conservation de la Smithsonian Institution. Entre 2014 et 2022, la quantité d’habitats forestiers connectés a augmenté de 16 %, principalement grâce aux forêts qui ont repoussé sur des pâturages convertis pour le bétail, a-t-il déclaré.

Actuellement, environ trois douzaines d’agriculteurs et d’éleveurs de la région de la forêt atlantique participent à ces programmes de reboisement.

« Cela me rend si heureux de voir les tamarins jouer librement dans ma ferme. Ils ne vivent pas seulement dans des zones protégées », a déclaré Ayrton Violento, un agriculteur et entrepreneur de la petite ville de Silva Jardim. La Fazenda dos Cordeiros de sa famille a planté des arbres fruitiers indigènes et gère également une pépinière d’arbres pour les semis indigènes de la forêt atlantique à planter dans d’autres fermes.

« Récemment, chaque année, je vois plus de familles de tamarins, plus fréquemment », a-t-il déclaré.

Ferraz, de l’association à but non lucratif Golden Lion Tamarin, a déclaré que malgré la bonne nouvelle, il était toujours préoccupé par un risque renouvelé de trafic pour le commerce illégal d’animaux de compagnie. Le problème sévissait dans les années 1960, mais avait presque disparu au cours des dernières décennies en raison de l’application de la loi.

En juillet, l’organisation à but non lucratif anti-braconnage Freeland Brazil a signalé que le service forestier du Suriname avait saisi sept tamarins-lions dorés et 29 aras de Lear en voie de disparition qui auraient été trafiqués depuis le Brésil pour être vendus en Europe.

« Nous avons vu la résilience de l’espèce, mais nous savons aussi qu’elle est toujours vulnérable », a déclaré Ferraz.

___

Suivez Christina Larson sur Twitter à @larsonchristina

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que Deitz est vice-président, et non président, de Save the Golden Lion Tamarin.

Christina Larson, Associated Press