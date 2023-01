Une fois dit de se déplacer à l’arrière du bus, Jesse White est devenu une institution de l’Illinois

Cela a aidé que M. White ait passé une partie de son enfance dans le centre de l’Illinois, qu’il ait siégé à l’Assemblée générale et au bureau du comté et, surtout, qu’il était largement connu comme le fondateur des Jesse White Tumblers, un équipe de gymnastique pour jeunes qu’il a créée en 1959 et qui est devenue un pilier des spectacles et des défilés de la mi-temps du Midwest. Les membres de l’équipe, dont beaucoup sont issus de quartiers en difficulté de Chicago, doivent maintenir de bonnes notes et renoncer aux gangs, à la drogue et à l’alcool.

“Tout le monde se sent bien avec les Jesse White Tumblers”, a déclaré Jim Edgar, un républicain qui a servi avec M. White à la Chambre des représentants de l’Illinois dans les années 1970 et qui est devenu plus tard gouverneur. “Il mérite à juste titre le crédit.”

M. Edgar a déclaré que le poste de secrétaire d’État de l’Illinois, qu’il occupait autrefois, était particulièrement bien adapté à la longévité politique, avec son manque général de tarifs politiques brûlants et ses possibilités intégrées de reconnaissance de nom. Le nom de M. White, par exemple, est inscrit sur les 8,9 millions de permis de conduire de l’Illinois en circulation.