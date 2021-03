WASHINGTON (AP) – Après qu’Amir Hekmati ait été libéré de la garde iranienne dans le cadre d’un accord de 2016 présenté comme une percée diplomatique, il a été déclaré éligible à une compensation de 20 millions de dollars d’un fonds spécial du gouvernement américain.

Mais le jour de paie n’est jamais arrivé, laissant Hekmati se demander pourquoi.

La réponse est enfin arrivée: des documents judiciaires récemment déposés et examinés par l’Associated Press révèlent des soupçons du FBI selon lesquels il s’est rendu en Iran pour vendre des secrets classifiés – pas, comme il le dit, pour rendre visite à sa grand-mère. Hekmati conteste vigoureusement les allégations, n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et conteste la conclusion d’un maître spécial selon laquelle il a menti au sujet de sa visite en Iran et n’a donc pas droit à l’argent.

L’enquête du FBI aide à expliquer le refus du gouvernement pendant plus de deux ans de payer Hekmati et brouille le récit autour d’un citoyen américain, vétéran de la guerre de la Marine et de l’Irak dont la libération a été défendue aux plus hauts niveaux du gouvernement américain, y compris par Joe Biden, alors vice-président. , et John Kerry, alors secrétaire d’État. Les documents offrent des récits radicalement contradictoires sur le but d’Hekmati lors de sa visite en Iran et détaillent le différend en coulisses sur la question de savoir s’il a le droit d’accéder à un fonds qui indemnise les victimes du terrorisme international.

Hekmati a déclaré dans une déclaration sous serment que les allégations selon lesquelles il cherchait à vendre à l’Iran sont ridicules et offensantes. Ses avocats affirment que les soupçons du gouvernement, détaillés dans les rapports du FBI et dans les lettres du maître spécial du fonds refusant les paiements, sont sans fondement et basés sur des ouï-dire.

«Dans ce cas, le gouvernement américain devrait se taire ou se taire», a déclaré Scott Gilbert, un avocat de Hekmati. «Si le gouvernement pense avoir une affaire, inculper Amir. Essayez Amir. Mais vous, le gouvernement américain, ne le ferez pas parce que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne disposez pas de preuves factuelles suffisantes pour le faire.

Gilbert a refusé de rendre Hemkati disponible pour une interview alors que le procès de Hekmati pour obtenir une indemnisation est en cours.

Le FBI et le ministère de la Justice ont refusé de commenter, mais les détails de l’enquête ressortent de centaines de pages de documents déposés dans l’affaire.

Les documents montrent que le FBI a ouvert une enquête d’espionnage sur Hekmati dès 2011, la même année où il a été détenu en Iran parce qu’il était soupçonné d’espionnage pour la CIA.

Hekmati, qui a grandi au Michigan et a servi comme fantassin et interprète en Irak avant d’être honorablement libéré des Marines en 2005, dit qu’il s’est rendu en Iran pour rendre visite à une grand-mère malade après un bref passage insatisfaisant en tant qu’entrepreneur du ministère de la Défense chargé d’analyser les renseignements. en Afghanistan.

Mais le FBI a conclu qu’il y était allé avec l’intention de vendre des informations classifiées sur l’Iran, selon un résumé de cinq pages non signé de leur enquête.

L’évaluation est basée en partie sur les récits de quatre témoins indépendants mais non nommés qui disent qu’Hekmati a approché des responsables iraniens pour leur offrir des informations classifiées, ainsi que sur le fait qu’il a brusquement démissionné de son poste de sous-traitant avant la fin de son contrat et est parti pour l’Iran sans en parler à ses amis et collègues, le Dit le FBI. Une fouille informatique du FBI a conclu que pendant son séjour en Afghanistan, il avait accédé à des centaines de documents classifiés sur l’Iran qui, selon les agents, ne relevaient pas de ses responsabilités professionnelles, selon les documents.

Hekmati, le fils d’immigrants iraniens, dit qu’il a ouvertement étudié l’Iran pour cultiver une expertise sur l’influence iranienne en Afghanistan. «Tout le monde était au courant» du travail qu’il faisait, a-t-il déclaré lors d’une audience l’année dernière, et les superviseurs n’ont pas imposé de restrictions. Il dit qu’il avait déjà quitté son emploi lorsqu’il est parti pour l’Iran et qu’il n’était donc pas obligé d’informer ses collègues de son voyage. A aucun moment en Iran, a-t-il dit, il n’a rencontré des responsables iraniens ou tenté de vendre des secrets gouvernementaux.

Les avocats de Hekmati disent que les soupçons du FBI sont impossibles à concilier avec le traitement qu’il a subi en prison, qui, selon eux, comprenait la torture et le fait d’être forcé d’enregistrer une confession forcée mais bidon. S’il espionnait réellement pour l’Iran, Gilbert a déclaré: «On pourrait penser que le gars aurait été un atout précieux, ils auraient en fait voulu faire quelque chose avec lui» plutôt que de l’abuser.

Il a d’abord été condamné à perpétuité, mais la peine a été ramenée à 10 ans.

Hekmati a bénéficié du soutien de hauts fonctionnaires, dont Kerry, qui a exigé sa libération, et Biden, qui a rencontré sa famille au Michigan. En janvier 2016, après quatre ans et demi derrière les barreaux, il a été libéré avec plusieurs autres citoyens américains, dont le journaliste du Washington Post Jason Rezaian, alors que l’administration Obama entrait dans sa dernière année avide de signes d’amélioration des relations après la controverse nucléaire. traiter avec l’Iran.

Des mois plus tard, Hekmati a poursuivi l’Iran pour sa torture. Un juge fédéral de Washington a prononcé un jugement par défaut de 63,5 millions de dollars après que l’Iran n’a pas contesté les allégations. Hekmati a ensuite demandé à collecter via un fonds géré par le ministère de la Justice pour les victimes du terrorisme financé par des actifs saisis à des adversaires américains. Il a reçu le maximum statutaire de 20 millions de dollars, selon ses avocats.

Le maître spécial du fonds était alors Kenneth Feinberg, réputé pour avoir supervisé les paiements aux victimes des attentats du 11 septembre. En décembre 2018, il a autorisé un paiement initial de plus de 839 000 $.

Mais pendant des mois, aucun argent n’est venu. Après que les avocats de Hekmati aient averti qu’ils devraient intenter une action en justice, le ministère de la Justice a indiqué de manière cryptique qu’il cherchait à réexaminer la sentence.

En janvier 2020, Feinberg a officiellement révoqué l’éligibilité de Hekmati au fonds, affirmant que sa demande contenait des erreurs et des omissions et que les informations du ministère de la Justice étayaient la conclusion selon laquelle Hekmati s’était rendu en Iran dans le but de vendre des informations classifiées.

Une deuxième lettre de décembre dernier n’a pas répété cette allégation précise, mais a déclaré qu’Hekmati avait fait des «déclarations évasives, fausses et incohérentes» lors de trois entretiens avec le FBI, n’avait pas «réfuté de manière crédible» que la plupart des informations classifiées auxquelles il avait accès concernaient l’Iran et « s’est rendu en Iran à des fins principales autres que pour rendre visite à sa famille. «

Feinberg a refusé de commenter, affirmant que sa décision «parlait d’elle-même».

La correspondance était restée secrète jusqu’en janvier lorsque les avocats de Hekmati l’ont déposée devant la Cour fédérale des réclamations à Washington dans le cadre de son action en justice. Depuis, des centaines de pages supplémentaires de documents décrivant l’enquête ont été déposées.

Les documents comprennent des résumés d’entretiens du FBI de 2016 en Allemagne, sur le chemin du retour d’Hekmati depuis l’Iran et dans le Michigan, qui montrent des agents du FBI le grognant avec une suspicion croissante.

Un résumé indique qu’Hekmati a refusé de répondre lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà eu accès à des informations classifiées sur l’Iran et a répondu que le FBI pouvait le découvrir lui-même. Dans une interview de suivi, un agent a confronté Hekmati avec l’évaluation du FBI selon laquelle il s’était rendu en Afghanistan pour obtenir des informations classifiées qu’il pourrait vendre à l’Iran. Après un va-et-vient, Hekmati a déclaré au FBI qu’il avait accédé au matériel pour devenir un expert en la matière sur le sujet.

Hekmati et ses avocats déclarent que les entretiens du FBI ne devraient pas être considérés comme crédibles en partie parce qu’il souffrait des effets du stress post-traumatique à l’époque.

Le statut de toute enquête n’est pas clair, tout comme les perspectives de Hekmati de recevoir un paiement. Mais Gilbert, l’avocat de Hekmati, dit qu’il espère que la décision sera revisitée par le nouveau ministère de la Justice.

«J’espère que nous verrons le résultat approprié ici et que nous serons en mesure de mettre cette saga au lit.»

L’écrivain d’Associated Press Michael Balsamo et Nathan Ellgren ont contribué à ce rapport.