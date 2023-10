L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Australie, en préparation depuis 2018, n’arrivera pas de sitôt après l’échec spectaculaire de la dernière tentative de conclusion.

Des équipes de l’UE et d’Australie se sont rendues ce week-end à Osaka, au Japon, pour tenir un nouveau cycle de négociations en marge d’une réunion ministérielle du G7. Les pourparlers devaient constituer la “finale” après un travail technique en coulisses, combler les divergences restantes et parvenir à un accord provisoire au niveau politique.

Mais avant même que les deux équipes n’aient eu la chance de s’asseoir à la table, Don Farrell, le ministre australien du Commerce et du Tourisme, a présenté de nouvelles demandes visant à élargir davantage l’accès au marché pour les agriculteurs australiens, selon de hauts responsables européens.

Les demandes de dernière minute de Farrell, communiquées à Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne chargé des relations commerciales, ont été considérées par la partie européenne comme un profond revers par rapport aux progrès réalisés au cours des dernières semaines et ont déclenché l’annulation brutale des négociations.

La tournure dramatique des événements a laissé les responsables de l’UE dans un état de choc et de frustration, selon leurs propres dires, alors qu’une équipe de 10 personnes s’était envolée pour Osaka exclusivement pour participer aux négociations UE-Australie. Janusz Wojciechowski, le commissaire européen chargé de l’agriculture, s’était également rendu à l’étranger pour cette occasion aux enjeux élevés.

“Nous avons fait de bons progrès avec nos homologues australiens dans la perspective de notre réunion prévue à Osaka”, a déclaré Dombrovskis dans un bref communiqué.

“Malheureusement, nos partenaires australiens n’ont pas pu s’engager sur la base des zones d’atterrissage préalablement identifiées.”

Pour sa part, Don Farrell a déclaré que son travail en tant que ministre du Commerce consistait à « obtenir le meilleur accord possible pour nos producteurs, nos entreprises, nos travailleurs et nos consommateurs ».

“Je suis venu à Osaka avec l’intention de finaliser un accord de libre-échange avec l’Union européenne”, a-t-il déclaré. “Malheureusement, nous n’avons pas pu progresser.”

Même si Dombrovskis et Farrell ont laissé la porte ouverte à la poursuite des négociations dans le futur, les cartes politiques sont contre eux : l’UE entrera bientôt en mode campagne avant les élections au Parlement européen de juin, tandis que les Australiens devraient se retirer aux urnes avant septembre 2025.

Un ALE recherché

L’UE et l’Australie se qualifient souvent de « partenaires partageant les mêmes idées » qui partagent un système de démocratie libérale et une économie de marché ouverte, avec commerce total de marchandises évaluées à 56,4 milliards d’euros en 2022. La conclusion d’un accord de libre-échange (ALE) est depuis longtemps une ambition mutuelle pour renforcer les relations bilatérales.

Mais depuis le lancement officiel du processus en 2018, le rythme des discussions a été lent et marqué par des hauts et des bas, notamment La décision de Canberra en 2021 pour annuler un contrat de sous-marins de 56 milliards d’euros avec la France, ce qui a déclenché la fureur de l’Élysée et provoqué une rupture prolongée des négociations.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a donné un nouvel élan, alors que les deux parties ont travaillé en étroite collaboration pour imposer des sanctions au Kremlin, établir un plafonnement des prix du pétrole maritime russe et diversifier les fournisseurs d’énergie. Cela a ouvert la voie à un rapprochement dans le domaine commercial, ce qui a fait naître l’espoir que cet engagement de longue date pourrait être conclu d’ici la fin de l’année.

Après une tentative infructueuse en juillet, les travaux techniques se sont intensifiés entre août et octobre pour construire une nouvelle « zone d’atterrissage » qui comprenait des dispositions sur l’accès au marché, les mesures sanitaires, les matières premières critiques et la taxe sur les voitures de luxe de 33 % que l’Australie impose aux véhicules dont le prix est élevé. étiquette ci-dessus certains seuils.

La « zone d’atterrissage » devait être peaufinée et approuvée lors des pourparlers entre Dombrovskis et Farrell à Osaka, leur quatrième réunion en personne depuis décembre de l’année dernière.

Même si les versions européenne et australienne diffèrent quant aux responsables, elles pointent du doigt les deux mêmes facteurs qui ont été à l’origine de l’échec des négociations : les exportations agricoles et les indications géographiques.

Bœuf sur le bœuf

Selon Dombrovskis, l’ALE proposé aurait accordé un accès au marché « commercialement significatif » aux produits agricoles australiens, tels que le bœuf, la viande ovine, le sucre et les produits laitiers. L’entrée de ces produits sur le marché unique du bloc est traditionnellement soumise à des droits de douane élevés en raison de leur effet potentiellement perturbateur sur les agriculteurs européens, qui ont tendance à rejeter toute forme de concurrence étrangère.

La Commission européenne a proposé de réduire ces tarifs et de créer un accès au marché d’une valeur d’un milliard de dollars australiens (environ 600 millions d’euros) chaque année, ont expliqué de hauts responsables de l’UE, s’exprimant sous couvert d’anonymat. L’offre a été conçue pour être économiquement et politiquement viable pour les deux parties.

Mais ensuite, ont déclaré les responsables de l’UE, Farrell a surpris les négociateurs avec de nouvelles demandes d’un meilleur accès au marché qui étaient fondamentalement incompatibles avec la proposition de la Commission, notamment en ce qui concerne la viande bovine et ovine. Les demandes de Farrell ont été considérées comme excessivement alignées sur les intérêts ambitieux du Agriculteurs australiensce qui rend impossible la recherche d’un compromis à court terme.

Dans un entretien Avec Sky News après la réunion d’Osaka, le ministre de l’Agriculture Murray Watt a contesté les affirmations européennes, affirmant qu’elles étaient “absolument fausses”.

“L’offre que Don Farrell a présentée et qu’il a mise sur la table est exactement celle que nous avions signalée à l’UE au cours des trois derniers mois”, a déclaré Watt. “Malheureusement, ce qui s’est passé ici, c’est que l’UE a à peine bougé d’un accord qui, il y a trois mois, n’était pas acceptable.”

“La dernière chose que nous étions prêts à faire était de vendre les agriculteurs australiens juste pour le plaisir de l’accord, et c’est ce qu’aurait impliqué la signature de cet accord”, a-t-il ajouté.

La question des indications géographiques – un type de droit de propriété intellectuelle popularisé par l’UE pour protéger des produits culinaires uniques tels que le Cognac, le Gorgonzola et le Vinagre de Jerez – s’est révélée tout aussi controversée.

Sur le marché européen, les indications géographiques sont strictement contrôlées et ne peuvent être utilisées que pour promouvoir des aliments et des boissons fabriqués dans une région spécifique avec une technique spécifique. En Australie, cependant, les règles ne s’appliquent pas et des noms qui ressemblent à des exportations européennes peuvent être facilement trouvés sur les produits fabriqués en Australie.

Au cours des négociations, la Commission a identifié plus de 50 noms contradictoires et a proposé un système sur mesure qui aurait protégé une sélection de vins, spiritueux et produits alimentaires de l’UE sur le marché australien tout en permettant la commercialisation d’autres produits australiens sous certaines conditions.

Mais, selon des responsables européens, cette offre a également été rejetée par Canberra, le parmesan, la feta et le prosecco étant désignés comme les obstacles les plus importants.

“Je regrette que nous n’ayons pas pu conclure nos négociations avec succès”, a déclaré le commissaire Wojciechowski à propos de réseaux sociaux. “Pour aller de l’avant, nous avons besoin d’attentes plus réalistes et d’une approche équilibrée qui respecte pleinement la viabilité de nos agriculteurs et la durabilité de notre système alimentaire.”