Une fois dans une lune bleue! Manchester City décroche un triplé sensationnel avec une victoire en Ligue des champions à Istanbul

Manchester City a remporté un triplé historique en Premier League, en FA Cup et en Ligue des champions après sa victoire sur l’Inter à Istanbul.

Pep Guardiola a remporté son premier titre en Ligue des champions depuis 2011 – et le premier trophée européen de City depuis 1970 – avec une victoire 1-0 sur l’équipe italienne de l’Inter.

Un match nerveux a vu l’équipe de Guardiola commettre un certain nombre d’erreurs inhabituelles, et le match était toujours sans but à l’approche de l’heure de jeu.

C’est alors que le milieu de terrain espagnol Rodri a marqué le but le plus célèbre des 129 ans d’histoire de Manchester City.

Bernardo Silva a retiré le ballon du côté droit du but, et Rodri a été le premier à lancer le ballon perdu dans la surface de réparation, tirant un tir bas et dur à travers les corps et dans le but de l’Inter.

Man City avait déjà remporté le titre de Premier League cette saison – son troisième consécutif – et avait battu ses rivaux Manchester United lors de la finale de la FA Cup le week-end dernier.

Maintenant, ils ont également égalé le triplé de United en 1999 – la seule fois où le triplé a été remporté dans l’histoire du football anglais.