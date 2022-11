Une foire aux fantômes ? Oui, il a lieu chaque année dans ce village de l’Uttar Pradesh

L’idée de l’existence de fantômes en fascine plus d’un depuis des années. Alors que beaucoup de gens croient aux esprits, certains prétendent qu’ils se limitent aux œuvres de fiction. Cependant, saviez-vous qu’une affaire de fantômes est organisée chaque année dans l’Uttar Pradesh ? Oui, tu l’as bien lu. L’affaire annuelle des fantômes a lieu dans le village de Barhi, à 70 km du district de Mirzapur.

Des gens de divers autres États comme le Bihar, le Jharkhand, le Chhattisgarh et le Madhya Pradesh, entre autres, visitent surtout le village pour y assister. La foire se tient au Baba Bechu Bir Dham à Ahraura, une zone touchée par Naxal qui soulage les maladies et les affections. On dit aussi qu’offrir des prières à cette foire peut exaucer ses souhaits.

Les dévots viennent adorer Baba pendant cinq années consécutives. Une croyance populaire liée à cette foire est que l’on peut se libérer de l’emprise des fantômes et des sorcières en visitant cette foire, qui existe depuis près de 350 ans.

Selon Brij Bhushan Yadav, le prêtre de Baba Bechu Bir Dham, un lion a une fois attaqué Bechu Bir, un dévot du Seigneur Shiva. Après avoir été blessé, il s’est souvenu de Lord Shiva. Par la suite, il entendit un Akashvani qui mentionnait que le lion n’était pas un animal ordinaire mais la divinité hindoue elle-même.

Après cela, Bechu Bir a atteint le village de Barhi dans un état blessé et a raconté l’incident aux villageois, leur demandant d’y construire son Samadhi. Depuis lors, on croit que quiconque vénère le Samadhi reçoit les bénédictions de Bechu Bir.

L’épouse de Baba Bechu Bir, le Samadhi de Barhiya Mata a également été construit dans le village de Barhi lui-même. On sait que sa femme a exécuté Sati dans le même village après avoir appris que son mari s’était battu avec un lion et y était mort. Le Samadhi de Barhiya Mata est à un kilomètre de la tombe de son mari.

