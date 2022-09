Une flottille libanaise se rassemble à la frontière maritime d’Israël avant les pourparlers

Le Liban et Israël, qui sont officiellement en guerre depuis la création de ce dernier en 1948, revendiquent tous deux une superficie d’environ 860 kilomètres carrés (330 miles carrés) de la mer Méditerranée. Le Liban espère exploiter les réserves de gaz offshore alors qu’il est aux prises avec la pire crise économique de son histoire moderne. Le Liban et Israël ont lancé des pourparlers sur la frontière maritime il y a près de deux ans.

BEYROUTH – Des manifestants libanais ont navigué dimanche sur la côte du pays dans des dizaines de bateaux de pêche et de yachts vers Israël, quelques jours avant qu’un envoyé américain ne soit attendu à Beyrouth pour continuer à servir de médiateur dans un différend frontalier maritime entre les deux pays.

La flottille de dimanche portait des drapeaux et des bannières libanais, avec des slogans en arabe, français et hébreu exprimant ce qu’ils disent être le droit du Liban à ses champs pétroliers et gaziers maritimes.