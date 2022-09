Une flottille libanaise se rassemble à la frontière maritime d’Israël avant les pourparlers

BEYROUTH (AP) – Des manifestants libanais ont navigué dimanche sur la côte du pays dans des dizaines de bateaux de pêche et de yachts en direction d’Israël, quelques jours avant qu’un envoyé américain ne soit attendu à Beyrouth pour continuer à servir de médiateur dans un différend frontalier maritime entre les deux pays.

Le Liban et Israël, qui sont officiellement en guerre depuis la création de ce dernier en 1948, revendiquent tous deux une superficie d’environ 860 kilomètres carrés (330 miles carrés) de la mer Méditerranée. Le Liban espère exploiter les réserves de gaz offshore alors qu’il est aux prises avec la pire crise économique de son histoire moderne. Le Liban et Israël ont lancé des pourparlers sur la frontière maritime il y a près de deux ans.

La flottille de dimanche portait des drapeaux et des bannières libanais, avec des slogans en arabe, français et hébreu exprimant ce qu’ils disent être le droit du Liban à ses champs pétroliers et gaziers maritimes.

“Nous revendiquons notre droit à chaque centimètre carré de nos eaux”, a déclaré Aya Saleh, l’une des manifestants sur un bateau de pêche, à l’Associated Press. “Et nous envoyons un message du peuple libanais.”

Des navires de la marine libanaise et israélienne étaient présents, bien qu’aucune tension ne se soit produite.

Amos Hochstein, conseiller principal pour la sécurité énergétique au Département d’État américain, a fait la navette entre Beyrouth et Jérusalem pour arbitrer les pourparlers. Il était pour la dernière fois à Beyrouth fin juillet, lorsqu’il a informé les responsables libanais de la réponse d’Israël à une proposition faite par le Liban en juin, et a fait part de son optimisme après son voyage.

Selon le bureau du président libanais Michel Aoun, Hochstein a informé le conseiller et vice-président du parlement, Elias Bou Saab, qu’il se rendrait à Beyrouth plus tard cette semaine. Les médias libanais ont émis l’hypothèse que les deux pays pourraient bientôt parvenir à un accord.

Cependant, les tensions entre le groupe militant chiite libanais soutenu par l’Iran, le Hezbollah, et Israël ont également mijoté ces derniers mois autour des pourparlers frontaliers.

Début juillet, l’armée israélienne a abattu trois drones non armés du Hezbollah survolant le champ gazier contesté de Karish en Méditerranée.

Le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a critiqué le Hezbollah, affirmant que cette décision pourrait présenter des risques pour le pays. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une interview ce mois-là, a déclaré que le groupe militant pouvait localiser et frapper Karish et tout autre gisement de gaz israélien.

Kareem Chehayeb, Associated Press