Une flottille de bateaux de migrants en provenance de Tunisie submerge une île italienne et met à l’épreuve la politique de Meloni

ROME (AP) — Une flottille de bateaux fragiles, bondés de migrants et lancés depuis la Tunisie, a submergé mercredi une petite île du sud de l’Italie, mettant à l’épreuve la capacité des garde-côtes à intercepter les navires des passeurs et mettant à l’épreuve la promesse de la première ministre Giorgia Meloni de contrecarrer la migration irrégulière.

À la pression politique exercée sur le premier dirigeant italien d’extrême droite d’après-guerre s’ajoutent les promesses de la France et de l’Allemagne de repousser les migrants qui arrivent par la mer sur les côtes italiennes et, au mépris des règles du système d’asile de l’Union européenne, de se diriger vers le nord pour tenter de trouver du travail ou parents.

Dès mardi, les bateaux en fer, inutilisables et surpeuplés, se sont succédés les uns après les autres dans ce qui semblait être presque une procession pour les spectateurs de Lampedusa, une île de pêche et touristique au sud de la Sicile. Environ 6 800 migrants sont arrivés en un peu plus de 24 heures, ce qui représente quelques centaines de plus que la population à temps plein de l’île.

Les garde-côtes et les patrouilleurs frontaliers italiens basés à Lampedusa étant incapables d’intercepter tous les bateaux des passeurs au large, des dizaines de migrants ont temporairement échappé aux autorités en escaladant seuls les côtes rocheuses de Lampedusa.

Lorsque les garde-côtes ont tenté d’aider un bateau tôt mercredi, le bateau des passeurs s’est renversé et une mère et son bébé de cinq mois sont tombés à la mer, a rapporté la télévision d’État italienne Rai, rapportant depuis Lampedusa. La femme, originaire de Guinée, a été secourue sous le choc, mais le bébé est mort, a déclaré Rai.

L’augmentation de ce nombre est due à un goulot d’étranglement dans les ports tunisiens causé par une mer agitée qui empêche les passeurs de mettre à l’eau leurs bateaux depuis des jours, selon les autorités italiennes.

La seule résidence pour migrants de l’île ayant une capacité d’environ 450 lits, les autorités se sont empressées de transférer les migrants via des ferries commerciaux, des navires ou des avions des garde-côtes vers la Sicile ou en Calabre, à l’extrémité sud du continent italien.

« Notre objectif est de les transférer le plus rapidement possible », a déclaré Filippo Romano, préfet d’Agrigente, la province de Sicile qui comprend Lampedusa. Il a noté que certains jours du mois dernier, plus de 4 000 migrants ont débarqué et que les autorités ont pu transférer les personnes ailleurs, où leurs demandes d’asile peuvent être initialement traitées.

Selon le ministère de l’Intérieur, mercredi matin, près de 124 000 migrants ont atteint l’Italie par la mer cette année, soit environ le double du nombre de l’année dernière à la même époque.

L’Italie a connu le plus grand nombre d’arrivées par voie maritime en 2016, avec environ 181 400 migrants, selon les chiffres de l’agence des migrations des Nations Unies.

Meloni a fait de l’arrêt des arrivées un élément principal de sa campagne réussie pour remporter le pouvoir il y a près d’un an.

Alors qu’elle préconisait initialement un blocus naval des côtes méditerranéennes de l’Afrique du Nord pour déjouer les passeurs, une fois au pouvoir, Meloni s’est concentrée sur la recherche d’accords avec des pays, notamment la Tunisie, où la plupart des bateaux sont récemment lancés, pour réprimer les départs de migrants.

En juin, Meloni a rejoint la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une visite en Tunisie, promettant une aide financière de plus d’un milliard d’euros (1,1 milliard de dollars) pour sauver son économie chancelante et mieux contrôler ses frontières, dans le but de restaurer la stabilité dans ce pays d’Afrique du Nord – et endiguer la migration vers les côtes européennes.

Mercredi, von der Leyen a déclaré que la détermination de l’UE à gérer la migration « nécessite de l’endurance et un travail patient avec des partenaires clés » et a parlé avec fierté du partenariat avec la Tunisie.

Dans un discours au Parlement européen, von der Leyen a également évoqué la nécessité d’une unité au sein de l’UE en matière de migration.

Mais la solidarité semblait s’effilocher.

Mardi, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu dans la ville de Menton pour annoncer de nouvelles mesures strictes, allant de la police aux moyens technologiques comme les drones, visant à empêcher les migrants de se rendre de l’Italie vers la France. La présence des policiers et des gendarmes sera doublée, 70 réservistes de la police seront ajoutés, ainsi que des soldats de la force Sentinelle qui ratisse les villes françaises contre les attentats terroristes.

Darmanin parraine un projet de loi sur l’immigration qui semble viser à répondre aux pressions des forces françaises de droite et d’extrême droite exigeant des politiques plus dures en matière d’immigration.

Mercredi à Berlin, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Maximilian Kall, a déclaré que l’Italie, ainsi que d’autres États de l’UE, ne reprenaient pas les demandeurs d’asile qui sont parvenus en Allemagne, mais qui, selon les règles de l’UE, relèvent de la responsabilité du premier pays de l’UE où ils ont mis les pieds.

« Sur plus de 12.400 demandes d’accueil vers l’Italie cette année jusqu’à fin août, 10 transferts ont eu lieu jusqu’à présent », a déclaré Kall, expliquant que c’est la raison pour laquelle l’Allemagne suspend temporairement l’accueil des demandeurs d’asile dans le cadre d’un « mécanisme de solidarité volontaire ».

Meloni n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur l’augmentation des arrivées à Lampedusa, ni sur les mesures prises par la France et l’Allemagne.

Mais les législateurs de l’opposition en Italie l’ont fait. C’est la faute de Meloni si « l’Italie est aujourd’hui isolée en Europe. Berlin et Paris nous ferment la porte à l’immigration », a déclaré la sénatrice Dolores Bevilacqua, du Mouvement populiste 5 étoiles.

Pendant ce temps, une fois sur terre, de nombreux migrants se dirigent vers les points frontaliers avec la France, la Suisse ou l’Autriche, dans l’espoir d’atteindre le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne ou les pays scandinaves.

« Ils ont vraiment besoin de nourriture, de médicaments, de chaussures et de vêtements », a déclaré à l’Associated Press Andrea Costa, responsable de Baobab Experience, un groupe d’aide aux migrants, au relais à Rome géré par le groupe.

Trisha Thomas et Nicole Winfield à Rome, Elaine Ganley à Paris, Pietro De Cristofaro à Berlin et Lorne Cooke à Bruxelles ont contribué à ce rapport.

Frances D’Emilio, Associated Press