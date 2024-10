Une flotte de voitures vieillissantes prend une tournure chromatique dans le nuancier de la taille d’une caravane de Fred Battle – Colossal

Dans une ancienne casse française, Fred Bataille freine une flotte de voitures vieillissantes. Pour son installation « Solara » de 2019, l’artiste a peint l’extérieur de 144 véhicules délabrés des années 60 à 90 avec des couleurs vibrantes. Capots, toits et coffres brillent à nouveau avec des teintes audacieuses correspondant à une valeur de couleur RVB, leurs codes inscrits sur le capot.

« J’ai décidé de créer ce nuancier en observant l’action du soleil sur les surfaces horizontales de ces voitures », a écrit Battle. « Comme chacune de ces voitures a eu sa propre vie d’objet, l’application d’une couleur spécifique sur chacune révèle sa singularité, son usage personnel et particulier. »

Enveloppées par un feuillage luxuriant, les automobiles sont garées en rangées chromatiques, créant un énorme nuancier extérieur mieux vu d’en haut.

Battle travaille fréquemment sur des murs, des véhicules et des toiles, peignant des œuvres lumineuses et dynamiques qui s’attaquent au mouvement, à l’espace public et au rassemblement. Trouvez beaucoup plus sur son Instagram.