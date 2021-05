Une Floride de 11 ans s’échappe d’un délinquant sexuel brandissant un couteau lors d’une tentative d’enlèvement déchirante (VIDEO) – RT USA News

La police de Floride a arrêté un délinquant sexuel condamné, soupçonné d’avoir tenté de kidnapper une fille à Kinfepoint. Heureusement, l’enfant a pu échapper aux griffes du pervers et courir vers la sécurité.

Le jeune homme de 11 ans jouait seul à un arrêt de bus à West Pensacola, en Floride, lorsque la terrifiante tentative d’enlèvement a eu lieu. Des images de surveillance publiées par les forces de l’ordre montrent une voiture faisant le tour de la zone avant de s’arrêter brusquement sur le bord de la route. Un homme, apparemment armé d’un couteau, sort alors du véhicule et court vers la jeune fille, se jetant sur elle. Le voyant s’approcher, l’enfant se lève du sol et tente de s’enfuir, avant d’être attrapé. Le suspect tente alors de la porter jusqu’à sa voiture, mais tombe au sol. Après une brève lutte, la fille parvient à se libérer. Elle ramasse alors son sac qu’elle a laissé tomber par terre et s’enfuit, alors que le ravisseur se précipite vers sa voiture et fuit les lieux.

Le département du shérif local a mobilisé toute sa force de 50 députés dans un effort pour attraper l’agresseur. Grâce à des images de surveillance, les agents ont pu le retrouver en moins de huit heures. Il a été retrouvé à son domicile et aurait été remis aux autorités sans incident. Dans une tentative d’échapper aux autorités, l’homme avait repeint sa voiture.

Le suspect de 30 ans a été accusé de tentative d’enlèvement d’un enfant de moins de 13 ans, de voies de fait graves et de coups et blessures. L’homme a un casier judiciaire, y compris des infractions sexuelles avec un enfant, a déclaré le shérif du comté d’Escambia, Chip Simmons, lors d’une conférence de presse.

Simmons a salué la fille pour sa «résilience», la décrivant comme une «combattante».

«Nous sommes très chanceux que sa famille ait sa maison aujourd’hui et nous ne cherchons pas une petite fille disparue,» dit-il, notant qu’elle « animal » l’attaquant n’était plus une menace pour le public.

La jeune fille a subi des égratignures à la suite de l’incident, mais elle est par ailleurs indemne physiquement. Selon les autorités, le même homme l’avait approchée il y a deux semaines, une rencontre qualifiée d’inconfortable.

