Une flic surprise par une cérémonie de baby shower par ses collègues au poste de police MP

Une vidéo d’un accueil chaleureux à une policière, qui est partie en congé de maternité, par ses collègues est devenue virale. Le clip montrait les scènes d’une cérémonie de baby shower organisée dans un commissariat de Bhopal. Surprise par le geste réconfortant de ses collègues, SI Karishma Rajawat est apparue submergée d’émotions. Le flic, en congé, peut être vu vêtu d’une tenue traditionnelle alors que ses collègues la guirlandent.

Jetez un oeil à la vidéo

Rajawat, originaire de Gwalior, a délégué un poste de police à Bhopal. Elle a récemment demandé un congé de maternité qui lui a été accordé. Rajawat s’apprêtait à partir pour sa ville natale lorsqu’elle a trouvé le poste de police, où elle était postée, entièrement décoré de lumières, de fleurs, de ballons et de plusieurs autres choses pour la cérémonie de la baby shower. La cérémonie s’est déroulée selon les traditions hindoues, où un agent de police a joué le rôle du frère de l’IS et une autre femme policier a joué le rôle de sa mère.

Selon un reportage de Zee News, plusieurs personnes, qui sont venues au poste de police avec des plaintes, ont participé aux rituels après en avoir pris connaissance. Les gens ont loué les collègues de l’IS pour la chaleureuse affection qu’ils lui témoignaient. Au cours de la célébration d’environ une heure, le poste de police ressemblait à une grande famille célébrant la bonne nouvelle.

Le même rapport mentionne que le gendarme Pradeep Sharma a agi en tant que frère de Rajawat et a effectué le rituel de la douche de bébé en lui offrant des fruits. Au total, 25 employées féminines incluses dans le personnel du poste de police ont joué le rôle des amis, de la famille et des proches de l’IS. 13 hommes policiers ont joué le rôle de la famille de Rajawat. Bouleversée par le geste, Karishma Rajwat a confié qu’elle avait oublié qu’elle était sur son lieu de travail et non sa famille. Elle a ajouté qu’elle n’oublierait jamais le geste de ses collègues.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici